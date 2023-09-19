В Правительстве Самарской области оценили исполнение региональных составляющих нацпроектов в образовании и медицине

В понедельник, 18 сентября 2023 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств региона, главами муниципальных образований.
Центральной темой совещания стала реализация мероприятий по достижению целевых показателей и освоению денежных средств в рамках национальных проектов. Акцент участники совещания сделали на анализе исполнения задач двумя социальными ведомствами – областным министерством образования и науки и министерством здравоохранения Самарской области.
Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян сообщил, что совместно с министерством строительства и министерством культуры министерство образования реализует шесть региональных проектов. Это «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность», «Молодежь России», «Патриотическое воспитание граждан РФ».
«Большая работа проводится в сфере образования, она связана как с капитальным ремонтом образовательных учреждений, так и с вводом новых объектов. В этом году в регионе в общей сложности будет введено в строй четыре школы, две из них уже эксплуатируются с 1 сентября, еще две должны быть введены до конца года. Кроме того, в Самаре появится новый детский сад. В 47 образовательных учреждениях региона заработали «Точки роста», задача которых – привлечение детей к программированию, освоению новых, современных технологий. В 40 образовательных учреждениях в этом году мы переоснастим компьютерные классы в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», – оценил достижения в сфере образования председатель областного Правительства. – Здесь нет никаких рисков, все задачи будут выполнены, и мы уже думаем про перспективу следующего года. Предстоит не менее масштабная программа по капитальным ремонтам, оснащению образовательных учреждений новым оборудованием, обновлению систем обеспечения пожарной безопасности, и, конечно, строительству новых объектов».
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян в своем докладе остановился на важных показателях для региона в сфере здравоохранения. Так, за 8 месяцев текущего года показатель общей смертности населения снизился до 13,4, что эквивалентно показателю допандемийного 2019 года. «Если говорить в абсолютных цифрах, это более 2400 сохраненных жизней по сравнению с прошлым годом», – отметил он.
В соответствии с графиком реализуются мероприятия регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», часть из них – с опережением. Проведено обновление автотранспорта в учреждениях первичного звена – приобретена 131 машина для службы неотложной медицинской помощи.
«В этом году в регионе появятся 35 новых объектов здравоохранения, оснащенные современным оборудованием, - это фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики. Они заменят те, что уже морально и физически устарели. Будет приобретено дополнительно почти 600 единиц медицинского оборудования. Несмотря на сложности, которые сегодня есть с поставками, уверен, что эту задачу до конца года мы решим, – подчеркнул Виктор Кудряшов. – В полном объеме исполняется Указ Президента страны по заработной плате медицинских работников – так же, как и работников других социальных отраслей. Благодаря тем мерам, которые принимаются для привлечения медицинских работников в сферу здравоохранения, сегодня мы достигли одного из самых высоких уровней показателя обеспеченности медицинскими работниками как младшего и среднего звена, так и врачей. Мы видим, что, согласно социологическим опросам, фиксируется постепенное повышение уровня удовлетворенности граждан оказываемой медицинской помощью. Еще очень много проблем, есть над чем работать, но движемся в правильном направлении».
Также на оперативном совещании обсудили начало отопительного сезона в регионе. В четырех муниципалитетах (г.о. Самара, Сергиевский, Пестравский и Челно-Вершинский районы) на социальные объекты уже начали подавать отопление, на очереди Большечерниговский и Похвистневский районы.
Серьезным этапом модернизации системы теплоснабжения в регионе станет запуск новой современной котельной в Куйбышевском районе. Котельная, построенная частным инвестором, будет снабжать теплом и горячей водой свыше 36 тысяч человек и более 200 социальных объектов. «Очень важный объект, долгожданный, который обеспечит высокую надежность теплоснабжения целого района», – подчеркнул Виктор Кудряшов.