В Похвистневском районе инспекторы госпожнадзора встретились с сельхозпроизводителями

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На улице еще продолжается зима, а производители сельхозпродукции уже начинают готовиться к весенним полевым работам.

Так, в администрации Похвистневского района прошла встреча представителей министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области с сельхозпроизводителями, в которой приняли участие сотрудники МЧС России.

Инспекторы госпожнадзора ознакомили присутствующих с Правилами противопожарного режима по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах, в том числе граничащих с лесным массивом.

Главной причиной пожаров на полях является человеческий фактор. Из-за халатности, недоработок и даже чьего-то злого умысла огонь может уничтожить плоды напряженного труда многих людей. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при производстве полевых работ возложена на руководителей хозяйств. Им необходимо организовать проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в полевых работах, обеспечить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения.

Знание и строгое выполнение правил и инструкций по технике пожарной безопасности являются важнейшим условием предупреждения происшествий и несчастных случаев в период сезонных полевых работ, сообщают в пресс-службе облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС