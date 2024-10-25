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В ПГУТИ прошло награждение победителей финала соревнований «Кибер Код 2024»

25 октября 2024 15:31
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Призеры, победители и участники были награждены дипломами, ценными подарками и сертификатами.

25 октября в ПГУТИ прошло награждение победителей финала соревнований «Кибер Код 2024» в области информационных технологий и информационной безопасности. География участников обширна: в отборочном этапе участвовало свыше 100 команд из разных городов России. В финал прошли 12 команд – это 56 ребят.

Правительство Самарской области поддерживает проведение таких мероприятий, они способствуют развитию кадрового потенциала в сфере ИТ. Большое внимание этому вопросу уделяет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Так, на встрече с ИТ-сообществом, которая состоялась в августе 2024 года, он подчеркивал, что для региона развитие отраслей информационных технологий, IT-сектора является одним из самых важных приоритетов в экономической политике, поскольку ИТ  – это сфера будущего, которая мультипликативным эффектом покрывает все остальные отрасли, позволяет им двигаться вперед.

В награждении победителей соревнований принял участие врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

«Информационная безопасность сегодня особо актуальна, государство и бизнес очень нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Спрос будет расти и в перспективе.  Проведение такого рода мероприятий как «Кибер Код» для студентов ссузов и вузов – это хорошее подспорье в развитии кадрового потенциала Самарской области. Оно дает возможность ребятам изучить практическую составляющую программирования и защиты информации, а формат командной работы – развить ключевые навыки для будущей работы в ИТ-компании», – отметил руководитель департамента.

Как рассказал первый проректор ПГУТИ Алексей Салмин, «Кибер Код» проводятся ежегодно, интерес со стороны студентов к ним с каждым годов возрастает. «В этом году мы сделали акцент на информационную направленность. Если в прошлом году это была кибербезопасность, то в этом году задания немного усложнили: добавили аналитику, элементы программирования, информационных сетей. Уникальность соревнований – это задания, которые составляем совместно с ИТ-компаниями. Это практикоориентированные задачи, с которыми сталкиваются реальные специалисты», – поделился представитель вуза.

По итогам соревнований «Кибер Код 2024» призовые места заняли команды «PolyCTF» (Санкт-Петербургский политехнический университет), «DSTU» (Донской государственный технический университет) и «#Феи» (Волгоградский государственный университет). Призеры, победители и участники были награждены дипломами, ценными подарками и сертификатами.

О своих впечатлениях рассказал Глеб Гранкин, студент 2 курса Санкт-Петербургского политехнического университета: «Моя команда заняла первое место. Думаю, это не везенье, а результат долгой и усердной работы. Мы участвуем в подобных мероприятиях уже не первый год. Важно не бояться и участвовать. Соревнования – это всегда возможность прокачать себя, укрепиться в работе в команде.  Только так можно чего-то достичь».

 

Фото: Департамент информационных технологий и связи Самарской области

 

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