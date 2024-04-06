Я нашел ошибку
Главные новости:
Работы ведутся на улично-дорожной сети, незакрепленных территориях, общественных пространствах и во дворах.
В первом апрельском субботнике убирать территорию города вышли больше 23 тысяч самарцев
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С. Небольшой дождь.
7 апреля в регионе ожидается небольшой дождь, до +12°С
Ежегодно к ней присоединяется более 1 миллиона человек из всех регионов России.
Акция «10 000 шагов к жизни» стартует 7 апреля во Всемирный день здоровья на ВДНХ
Момент пробуждения ото сна ребёнка – время для правильного развития всех жизненно важных процессов детского организма.
Новокуйбышевский врач-педиатр: "Необходимо формировать у ребёнка полезные утренние привычки уже с рождения"
Им стал Константин Панфилов из Ярославля. На Выставку он приехал с супругой Екатериной.
Выставку "Россия" посетил юбилейный, десятимиллионный гость
Сотрудники полиции оказались в нужном месте в нужное время, и благодаря вовремя оказанной ими помощи пенсионер остался жив.
В Шенталинском районе участковые уполномоченные полиции спасли пенсионера из горящего дома
Ожидается участие спортсменов из России, Китая, Турции, Ирана, Казахстана, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.
"Новая высота": борцы из 10 стран мира выступят в Самаре на турнире по греко-римской борьбе
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.42
0.11
EUR 100.13
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В первом апрельском субботнике убирать территорию города вышли больше 23 тысяч самарцев

6 апреля 2024 18:30
61
Работы ведутся на улично-дорожной сети, незакрепленных территориях, общественных пространствах и во дворах.

6 апреля в Самаре прошел первый весенний субботник в рамках месячника по благоустройству. Убирать территорию города вышли больше 23 тысяч человек – это муниципальные служащие, сотрудники учреждений соцсферы и объектов потребрынка, управляющих компаний и обслуживающих организаций, промышленных и муниципальных предприятий, активные жители города.

Работы ведутся на улично-дорожной сети, незакрепленных территориях, общественных пространствах и во дворах. Во время месячника по благоустройству планируется облагородить и привести в порядок 42 миллиона квадратных метров территорий. К субботникам и средникам могут присоединиться все желающие. работам по приведению города после могут присоединиться все желающие.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С. Небольшой дождь.
06 апреля 2024, 17:24
7 апреля в регионе ожидается небольшой дождь, до +12°С
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С. Небольшой дождь. Экология
82
Ожидается участие спортсменов из России, Китая, Турции, Ирана, Казахстана, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.
06 апреля 2024, 14:57
"Новая высота": борцы из 10 стран мира выступят в Самаре на турнире по греко-римской борьбе
Ожидается участие спортсменов из России, Китая, Турции, Ирана, Казахстана, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Спорт
148
Недостаток сна может вызвать не только плохое настроение и депрессию, но и гормональные расстройства.
05 апреля 2024, 22:18
Врач-гериатр назвала 5 правил здорового образа жизни для старшего поколения
Недостаток сна может вызвать не только плохое настроение и депрессию, но и гормональные расстройства. Здравоохранение
578
В центре внимания
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
6 апреля 2024  14:47
В Самаре проходит фестиваль ФитаЭКСПО: ФОТО
190
Глава региона передал им дополнительную технику, снаряжение, гуманитарную помощь, а также провел прием по личным вопросам.
5 апреля 2024  17:45
Дмитрий Азаров встретился с земляками - участниками СВО в Запорожской области
468
В Самаре суд вынес приговор экс-главе бюро медсоцэкспертизы
5 апреля 2024  13:38
В Самаре суд вынес приговор экс-главе бюро медсоцэкспертизы
395
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
5 апреля 2024  12:59
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
398
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
5 апреля 2024  12:50
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
656
Весь список