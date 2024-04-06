В первом апрельском субботнике убирать территорию города вышли больше 23 тысяч самарцев

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6 апреля в Самаре прошел первый весенний субботник в рамках месячника по благоустройству. Убирать территорию города вышли больше 23 тысяч человек – это муниципальные служащие, сотрудники учреждений соцсферы и объектов потребрынка, управляющих компаний и обслуживающих организаций, промышленных и муниципальных предприятий, активные жители города.

Работы ведутся на улично-дорожной сети, незакрепленных территориях, общественных пространствах и во дворах. Во время месячника по благоустройству планируется облагородить и привести в порядок 42 миллиона квадратных метров территорий. К субботникам и средникам могут присоединиться все желающие. работам по приведению города после могут присоединиться все желающие.

Фото: администрация Самары