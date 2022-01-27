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В Отрадном возник конфликт из-за площадки для выгула собак

27 января 2022 11:20
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В Отрадном возник конфликт из-за площадки для выгула собак

Прокуратура города Отрадного Самарской области обратилась в суд с заявлением о признании незаконным бездействия администрации городского округа Отрадный Самарской области, выразившегося в непринятии мер по устранению нарушений требований законодательства в сфере благоустройства при размещении площадки для выгула собак, расположенной в близи дома по ул. Орлова, д. 11 г. Отрадного, и обязании устранить указанные нарушения.

Ранее прокуратурой города по обращению жителей г. Отрадного были установлены нарушения правил благоустройства городского округа Отрадный при размещении указанной площадки в части несоблюдения предельно допустимых расстояний между указанной площадкой и жилым домом, участком детской игровой площадки и Епархиальным духовно-просветительским центром, в целях устранения которых в адрес администрации было внесено представление, а также.

Однако, как показала повторная проверка, администрацией города по результатам рассмотрения представления прокурора мер по устранению выявленных нарушений закона не принято, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении администрацией города обязанностей по решению вопросов местного значения в сфере благоустройства территории города и послужило основанием для обращения в суд с вышеуказанным заявлением.

Заявление прокурора города находится в стадии рассмотрения, сообщает облпрокуратура.

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