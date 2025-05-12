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В Отрадненскую больницу поступили два современных рентген-аппарата

12 мая 2025 16:45
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Оборудование уже активно используется, проведены первые исследования. Врачи отмечают высокое качество снимков, которое по эффективности приближается к компьютерной томографии.

В учреждение поступили два современных рентген-аппарата - стационарный на три рабочих места и мобильный для травматологического отделения. Это стало возможным благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Оборудование уже активно используется, проведены первые исследования. Врачи отмечают высокое качество снимков, которое по эффективности приближается к компьютерной томографии.

Новый стационарный аппарат позволяет проводить широкий спектр исследований, включая рентгенографию и рентгеноскопию органов брюшной полости, костей, черепа и легких. Благодаря цифровому формату хранения снимков, результаты доступны для просмотра на любом рабочем месте, что ускоряет процесс диагностики и лечения.

«Качество изображения стало значительно четче по сравнению с прежним оборудованием, — рассказала главный врач больницы Ирина Назаркина. — Обследование проходит быстро и комфортно для пациентов, что особенно важно для экстренных случаев в приемном отделении и стационаре».

Мобильный рентген-аппарат, выполненный в формате видеостойки, обеспечивает удобство работы в палатах и операционных. Он особенно востребован травматологами, так как позволяет оперативно проводить диагностику без транспортировки пациента. Снимки также сохраняются в цифровом виде, что упрощает их анализ и хранение.

В этом году в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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