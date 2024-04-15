В Оренбургской и Самарской областях оказывается помощь пострадавшим от паводковой ситуации

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15 апреля 2024 года глава МЧС России Александр Куренков, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров оценили паводковую ситуацию в Орске Оренбургской области и осмотрели освобождённые от воды территории.

В ходе поездки руководители пообщались с жителями Старого города и ответили на вопросы по теме выплат, откачки воды из домов и затопленных районов, помощи малому бизнесу, подключения электричества и газа, водоснабжения, а также получения гуманитарной помощи.

«Сейчас самое важное, слышать каждого, чтоб граждане чувствовали поддержку государства», – отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Министр МЧС совместно с полномочным представителем Президента России посетили также пункты временного размещения жителей, склады с гуманитарной помощью и оценили работу муниципальных комиссий, осуществляющих фиксацию и оценку нанесенного ущерба.

На сегодняшний день в районе Старого города работают 27 комиссий. При обходе домов сотрудники раздают пострадавшим от паводка жителям брошюры с ответами на самые актуальные вопросы. В пунктах временного размещения находится более тысячи человек, созданы все необходимые условия для их комфортного пребывания. В Орске идут работы по уборке освобождённых от воды территорий, на расчистке города работают 100 бригад. Специалисты проводят дезинфекцию территорий объектов социальной инфраструктуры.

Обстановку в затопленных территориях Оренбуржья прокомментировал полпред Игорь Комаров: «Вода, наконец, начала отступать. Количество сил для ликвидации последствий увеличено. Сейчас идет уборка, в дома снова подключают газ и электричество, специальные комиссии оценивают нанесенный ущерб. Работа идет оперативно, некоторые горожане уже возвращаются в свое жилье. Но предстоит еще очень многое сделать – надо восстановить весь город. Поэтому первоочередная задача – как можно быстрее помочь людям, а потом, когда большая вода уйдет – принять меры по предотвращению подобного в будущем. Для обеспечения общественного порядка ежедневно работают около 80 оперативных групп, выставляется 256 постов из числа сотрудников МВД. Регионы ПФО продолжают направлять в Орск свою помощь – в ПВР доставлено уже более 460 тонн питьевой воды. Ситуация в других регионах ПФО также находится на контроле».

С момента объявления ЧС в Оренбуржье из-за сложной паводковой ситуации в Самарской области, как и в других регионах Приволжского федерального округа, идет сбор гуманитарной помощи пострадавшим, открыты пункты приёма воды и продовольствия. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Оренбуржье прибыл сводный отряд региональных ГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» и МЧС в составе 31 человека и 7 единиц спецтехники. Отряд оснащен необходимым техническим оборудованием для устранения последствий паводка, в том числе плавсредствами. Пожарные-спасатели уже приступили к работам по укреплению защитной дамбы в селе Илек Оренбургской области. Сегодня, 15 апреля, Глава Самарской области работает в Богатовском районе, где введен режим «Чрезвычайная ситуация». Ключевые темы обсуждения – вопросы материальной и иных видов помощи, восстановления домов, подключения инфраструктуры. «Помощь будем оказывать, будем восстанавливать все то, что стихия натворила», ­– отметил губернатор.

Общественные и волонтерские организации 63 региона включились в работу по формированию гуманитарных грузов для регионов ПФО, пострадавших от паводка, в том числе и для жителей муниципальных районов Самарской области.

Так, 17 апреля 2024 года в 11.00 в Пункте выдачи гуманитарной помощи Общественной палаты Самарской области (г. Самара, ул. Фрунзе, 110А) будет отправлен комплект необходимой помощи, сформированный по заявке представителей Оренбургской области. «Мероприятие пройдёт в рамках акции «Своих не бросаем» Общественной палаты Самарской области. Груз сформирован Торгово-промышленной и Нотариальной палатой Самарской области, а также Федерацией профсоюзов региона», – сообщил куратор проекта, член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

Также состоится передача сформированных грузов, состоящих из средств бытовой химии, концентрированных моющих средств, хозяйственного инвентаря представителям общественных палат муниципальных районов Самарской области, пострадавших от паводковой ситуации. По информации Главного управления МЧС России по Самарской области на территории Самарской области остаются подтопленными 5 низководных мостов, 210 частных жилых домов, 665 приусадебных участков. В Богатовском районе введен режим «Чрезвычайная ситуация», еще в 13 муниципальных районах (г. Новокуйбышевск, Большеглушицкий, Борский, Исаклинский, Кинель-Черкасский, Кошкинский, Нефтегорский, Пестравский, Сергиевский, Ставропольский, Камышлинский, Волжский, Красноярский районы) введен режим «Повышенная готовность». В регионе продолжаются мероприятия по обеспечению безопасности населения в период прохождения паводка.

Фото: Пресс-служба АППП РФ в ПФО