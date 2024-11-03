В офисах каждой пятой организации Самары есть домашние животные

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.
В офисах каждой пятой организации (18%) есть домашние животные: у 8% работодателей они появились случайно, 10% компаний приобрели их. Судя по комментариям, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников.
Чаще всего животных можно встретить в офисах средних (23%) и крупных компаний (20%). Причем по большей части их заводят специально.
Целенаправленно питомцев чаще приобретают для офисов банков (16%) и IT-компаний (14%). IT — вообще самый толерантный бизнес по отношению к присутствию животных в офисах. А вот в представительствах строительных и производственных предприятий животные чаще появляются случайно (по 11%).
Каких животных можно встретить в офисах организаций? Обычно это рыбки или амфибии, на втором месте — кошки. Также можно увидеть попугаев, различных грызунов и черепах. В некоторых офисах есть собаки и кролики.
Время проведения: 1—18 октября 2024 года
Самые популярные офисные питомцы (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):
• Рыбки и амфибии
• Кошки
• Птицы/попугаи
• Грызуны (морские свинки, крысы и проч.)
• Черепахи
• Собаки
• Кролики