В офисах каждой пятой организации Самары есть домашние животные

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из Самары.

В офисах каждой пятой организации (18%) есть домашние животные: у 8% работодателей они появились случайно, 10% компаний приобрели их. Судя по комментариям, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников.



Чаще всего животных можно встретить в офисах средних (23%) и крупных компаний (20%). Причем по большей части их заводят специально.



Целенаправленно питомцев чаще приобретают для офисов банков (16%) и IT-компаний (14%). IT — вообще самый толерантный бизнес по отношению к присутствию животных в офисах. А вот в представительствах строительных и производственных предприятий животные чаще появляются случайно (по 11%).



Каких животных можно встретить в офисах организаций? Обычно это рыбки или амфибии, на втором месте — кошки. Также можно увидеть попугаев, различных грызунов и черепах. В некоторых офисах есть собаки и кролики.



Время проведения: 1—18 октября 2024 года



Самые популярные офисные питомцы (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания количества упоминаний):

• Рыбки и амфибии

• Кошки

• Птицы/попугаи

• Грызуны (морские свинки, крысы и проч.)

• Черепахи

• Собаки

• Кролики