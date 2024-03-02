В Новосибирске голодный мальчик два дня просидел в запертой квартире

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В Новосибирске спасатели вызволили из квартиры ребенка, который просидел там два дня, а где его родители он не знает. Об этом 2 марта сообщается в Telegram-канале Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС) города, где также опубликованы кадры спасательной операции пишут "Известия".

Спасателям позвонили жильцы дома по улице Сиреневой и рассказали, что в квартире заперт мальчик. Восьмилетний ребенок звал на помощь, так как не мог сам выбраться из квартиры и сильно хотел есть.

С помощью альпинистского снаряжения спасатели попали в квартиру с балкона этажом выше. Мальчику оказали психологическую помощь и передали его сотрудникам полиции.

Фото: МАСС/ "Известия"