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В новогодние выходные в разы возрастают риски несчастных случаев на дорогах

6 января 2024 13:45
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В новогодние выходные в разы возрастают риски несчастных случаев на дорогах

О том, как обезопасить себя и близких, напоминает главный внештатный специалист по медицине катастроф министерства здравоохранения Самарской области, директор Самарского областного центра медицины катастроф Вячеслав Стебнев:

«Рост ДТП в период праздников связан с увеличением количества автомобильного транспорта на дорогах. В новогодние каникулы все отправляются за покупками, спешат поздравить родственников и друзей. Кроме того, на количество ДТП влияют погодные условия. И конечно, в праздники, к сожалению, возрастает число аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Поэтому в период длительных новогодних выходных призываем внимательнее относиться к безопасности на дорогах, не забывать о своём здоровье, рисках для родных и близких.

И водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила безопасности:

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Теги: БДД

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