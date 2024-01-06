В новогодние выходные в разы возрастают риски несчастных случаев на дорогах

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О том, как обезопасить себя и близких, напоминает главный внештатный специалист по медицине катастроф министерства здравоохранения Самарской области, директор Самарского областного центра медицины катастроф Вячеслав Стебнев:



«Рост ДТП в период праздников связан с увеличением количества автомобильного транспорта на дорогах. В новогодние каникулы все отправляются за покупками, спешат поздравить родственников и друзей. Кроме того, на количество ДТП влияют погодные условия. И конечно, в праздники, к сожалению, возрастает число аварий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения.



Поэтому в период длительных новогодних выходных призываем внимательнее относиться к безопасности на дорогах, не забывать о своём здоровье, рисках для родных и близких.



И водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила безопасности:



