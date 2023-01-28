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В Нефтегорском районе сотрудники Госавтоинспекции провели совместный рейд со службой судебных приставов

28 января 2023 12:32
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В Нефтегорском районе сотрудники Госавтоинспекции провели совместный рейд со службой судебных приставов.

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Нефтегорский» и Отделения судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов ГУФССП России по Самарской области в рамках акции «Неплательщик» провели рейдовые мероприятия с целью выявления лиц, имеющих задолженности по уплате административных штрафов.


В ходе рейдов осуществлялись проверки автолюбителей с целью привлечения их к ответственности за неуплату административных штрафов и принимались иные меры, предусмотренные действующим законодательством, в том числе наложение ареста на имущество должника. Так, было выявлено транспортное средство, собственник которого – мужчина 1966 года рождения – не исполнил обязанности по уплате штрафов, наложенных за административные правонарушения органами Госавтоинспекции, в установленный законом срок на общую сумму 158 тысяч рублей. В отношении водителя судебными приставами наложен арест на транспортное средство, и автомашина помещена на специализированную стоянку. Теперь у собственника есть 10 дней для погашения задолженности, в противном случае автомобиль будет изъят и передан на реализацию.


Самарская полиция напоминает, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60-ти дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу. В случае неуплаты административного штрафа в установленные сроки в отношении должника предусмотрена административная ответственность по статье 20.25 КоАП РФ. Санкциями статьи для неплательщиков предусмотрены административные взыскания, арест сроком до 15 суток или обязательные работы. Однако эта мера не освобождает от уплаты ранее наложенного административного штрафа. В дальнейшем постановление о наложении штрафа направляется для принудительного исполнения в Федеральную службу судебных приставов.
Подобного профилактические мероприятия на территории региона будут продолжены.

Теги: Судебные приставы

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