Главные новости:
В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам
В Самара 14 января без осадков, температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -6, -8°С.
14 января в регионе без осадков, местами поземок, до -10°С
В 2025 году администрация города Самары оказала финансовую поддержку 67 субъектам малого и среднего предпринимательства.
Малый и средний бизнес Самары получил финансовую поддержку в размере 25 миллионов рублей в 2025 году
В Приволжье порядка 200 жителей района прошли обследование на новом цифровом флюорографе
13 января в игре - хоккеисты 2013 и 2014 годов рождения, на льду - бескомпромиссный хоккей, овертаймы и серии буллитов.
Сегодня состоялся финал регионального этапа соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд
СОУНБ приглашает на выставку работ самарских архитекторов Павла Старостина и Евгения Травкина
13 января с сохранением ночью и в первой половине дня 14 января местами по Самарской области ожидается усиление восточного ветра, порывы 15-18 м/с.
Сегодня в регионе ожидается усиление ветра  
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В Нефтегорске состоялся турнир по волейболу на «Кубок полиции»

166
По итогам соревнований 1 место заняла команда Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

В Нефтегорске в физкультурно-спортивном комплексе «Факел» состоялся турнир по волейболу на «Кубок полиции» среди сотрудников органов внутренних дел Самарской области. В соревновании приняли участие восемь команд, представляющих подразделения областного главка и территориальных органов внутренних дел.

С открытием турнира присутствующих поздравил начальник МО МВД России «Нефтегорский» Сергей Чагаев.

Полковник полиции пожелал командам удачи, интересной игры и честной борьбы.

По результатам жеребьёвки команды распределились на группы. Борьба была напряженной. Уверенные подачи, филигранные блоки, молниеносные атаки – все это демонстрировали участники соревнований, стремясь привести свою команду к победе.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – команда Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области;
2 место – команда ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области;
3 место – МО МВД России «Нефтегорский».

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев и полковник полиции Сергей Чагаев вручили победителям и призёрам турнира кубки, медали и грамоты. Генерал-майор полиции поблагодарил участников за высокий уровень подготовки, пожелав участникам стремления к победам в спорте и в жизни, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

В центре внимания
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
155
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
241
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
239
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
468
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
896
