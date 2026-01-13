В Нефтегорске состоялся турнир по волейболу на «Кубок полиции»

В Нефтегорске в физкультурно-спортивном комплексе «Факел» состоялся турнир по волейболу на «Кубок полиции» среди сотрудников органов внутренних дел Самарской области. В соревновании приняли участие восемь команд, представляющих подразделения областного главка и территориальных органов внутренних дел.

С открытием турнира присутствующих поздравил начальник МО МВД России «Нефтегорский» Сергей Чагаев.

Полковник полиции пожелал командам удачи, интересной игры и честной борьбы.

По результатам жеребьёвки команды распределились на группы. Борьба была напряженной. Уверенные подачи, филигранные блоки, молниеносные атаки – все это демонстрировали участники соревнований, стремясь привести свою команду к победе.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – команда Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области;

2 место – команда ОРЧ ГЗ ГУ МВД России по Самарской области;

3 место – МО МВД России «Нефтегорский».

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев и полковник полиции Сергей Чагаев вручили победителям и призёрам турнира кубки, медали и грамоты. Генерал-майор полиции поблагодарил участников за высокий уровень подготовки, пожелав участникам стремления к победам в спорте и в жизни, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО