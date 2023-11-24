В Нефтегорске пройдет опрос мнения жителей о работе сотрудников полиции

163

27 и 28 ноября текущего года на территории Нефтегорского и Алексеевскогорайонов представителями Главного управления МВД России по Самарской области совместно с коллегами из МО МВД России «Нефтегорский» и представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел будет проводиться опрос общественного мнения о деятельности полиции.



В опросе могут принять участие совершеннолетние граждане Российской Федерации и других государств, лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории районов.



Для изучения мнения населения о работе полицейских подготовлены опросные листы, в которых предлагается ответить на пять вопросов. Отвечая на них, граждане смогут оценить работу полиции на территории обслуживания МО МВД России «Нефтегорский». Опрос проводится анонимно. Сведения, полученные по результатам исследования общественного мнения, будут использованы только в общем виде.