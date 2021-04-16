В Музее космонавтики (Москва, ВДНХ) состоялось мероприятие, посвященное 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос

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В 2021 году отмечается 170-летний юбилей Самарской губернии. В рамках празднования 170-летнего юбилея департамент (представительство Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти совместно с Молодежным советом при Представительстве и РОО «Самарское землячество» провели 15 апреля в Музее космонавтики (Москва, ВДНХ) мероприятие, посвященное 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос.

Почетными гостями мероприятия стали: космонавт, Герой Советского Союза - Атьков Олег Юрьевич; космонавт, Герой России, руководитель отряда космонавтов - Кононенко Олег Дмитриевич.

В торжественном мероприятии приняли участие студенты московских вузов, выходцы из Самарской области, молодые предприниматели, члены РОО «Самарское землячество» в Москве, уважаемые гости.

Участники посетили новую экспозицию Музея, где смогли увидеть уникальные экспонаты и узнать много нового о космической отрасли нашей страны.

В рамках мероприятия выступил заместитель руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти А.Н. Васюков, который зачитал в адрес участников приветствие Губернатора Самарской области Д.И. Азарова: «Именно самарская молодежь при деятельной поддержке Самарского землячества выступила инициатором и основным организатором столь патриотичного мероприятия в Москве, тем самым показав устойчивую связь поколений и приверженность традициям региона», - отмечалось в послании.

Также участников мероприятия поприветствовали первый вице-президент РОО «Самарское землячество» Е.П. Ильин, ректор Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королёва В.Д. Богатырев, председатель Молодежного совета Д.А. Носков, отметившие высокую значимость проводимой работы для сохранения исторической памяти, преемственности поколений, выстраивания диалога между старшим и юным поколением, значимость мероприятия как площадки для непосредственного диалога с настоящими героями нашего времени, которые живут среди нас и ради нас.

С докладом о Самаре космической выступила в режиме видеосвязи директор музея «Самара космическая» Е.М. Кузина, которая рассказала о том громадном вкладе, который делает самарский регион в развитие аэрокосмической отрасли.

Основным событием вечера стала увлекательная беседа с космонавтами, в результате которой участники узнали много нового о жизни тех, чья судьба непосредственно связана с космосом, о практических аспектах нахождения на околоземной орбите. Самых юных слушателей интересовали вопросы о выращивании в космосе растений и работе с животными, студентам хотелось услышать ответы на вопросы «почему и как» герои выбрали свою профессию и многое другое.

Был показан великолепный короткометражный фильм о нашем земляке, первом лётчике-космонавте земли самарской, дважды Герое Советского Союза, уроженце села Гвардейцы Борского района Алексее Александровиче Губареве. На мероприятии присутствовала его дочь – Ольга Алексеевна Губарева, которая поистине является хранительницей истории своей семьи.

Член Бюро Молодежного совета А. Качалов отметил, что организация подобных мероприятий является одной из ключевых задач для совета, так как позволяет привлекать в ряды активной молодежи новых молодых самарцев Москве, воспитывать в них чувства любви и гордости за малую родину.