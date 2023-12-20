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В «МТЛ Арена» прошла торжественная церемония награждения знаками отличия ГТО

20 декабря 2023 20:53
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А также всех поклонников здорового и активного образа жизни с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

Во вторник, 19 декабря, в универсальном комплексе «МТЛ Арена» прошла торжественная церемония награждения знаками отличия ГТО. Заслуженные награды вручила врио заместителя министра спорта Самарской области Галина Дорохова.

А также всех поклонников здорового и активного образа жизни с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

В России комплекс «Готов к труду и обороне реализуется благодаря федеральному проекту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

«Знак отличия ГТО подтверждает приверженность к регулярным занятиям физической культурой и спортом. За время реализации нацпроектов наблюдается положительная динамика роста участия жителей Самарской области в ГТО. Сегодня в губернии работает 88 Центров тестирования», - отметила Галина Владимировна, сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

Теги: Самара

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