В Москве в пилотном проекте начнут внедрять электронный паспорт гражданина России

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Электронный паспорт гражданина России в пилотном проекте в Москве может появиться уже до 1 декабря 2021 года. Как сообщили ТАСС в МВД России, к этому сроку планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера.

Электронный паспорт дополнит мобильное приложение, что обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью и "станет ключом к государственным и коммерческим услугам". "Этот паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки", - пояснили в МВД.

В министерстве уточнили, что новый паспорт будет представлять собой пластиковую карточку формата ID1 (подобно банковской) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем разместят информацию, содержащуюся в действующем бумажном паспорте, при этом главные сведения о гражданине будут указаны на самой пластиковой карте.

Основную информацию с электронного паспорта можно будет считать с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса, отметили в МВД. "Основные параметры проекта предстоит определить в рамках системного проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем, проведение которого взяло на себя Минцифры России", - заключили в ведомстве.

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС