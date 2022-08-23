В Москве простились с журналисткой и политологом Дарьей Дугиной

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В Москве прошло прощание с журналистом и политологом, дочерью философа Александра Дугина Дарьей. Гражданская панихида состоялась в телецентре «Останкино». Проводить Дарью Дугину в последний путь пришли ее близкие, коллеги и активисты, пишут "Известия".

Среди тех, кто пришел на прощание, были лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, писатель Захар Прилепин и другие.

На церемонии прощания Александр Дугин рассказал о последнем разговоре с дочерью. По его словам, смыслом жизни Дарьи были держава и русский народ, а слово «Россия» было чуть ли не первым из тех, что она произнесла в детстве.

Всех, кого затронула ее трагическая гибель, он призвал продолжить дело Дарьи: защищать православную веру и любить русский народ. Дугин добавил, что самая большая цена, которую приходится платить, может быть оправданна только высшим достижением — победой.

В свою очередь Прилепин назвал смерть Дугиной жертвоприношением всего русского.

«Смерть как-то иначе высвечивает все происходившее. Добрая, образованная, смелая, мужественная, военкор — все вместе. И чудовищная смерть Даши переводит в сферы неизъяснимые, она вмиг стала родной для всей страны», — заявил политик.

Слова соболезнования произнес и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Самые искренние слова соболезнования всем, кто знал и понимал, что такое семья Дугиных и кто такая Даша. Настоящий патриот и, как ни странно прозвучит, боец за независимость и суверенитет России», — сказал он в ходе церемонии.

Зампред Госдумы Неверов заявил, что Дугину лишили жизни «гнусно и бесчеловечно». Он выразил уверенность в том, что исполнители и заказчики по полной ответят за убийство.

Журналистка была награждена орденом Мужества «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга» посмертно. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Полпред в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев вручил орден Мужества отцу Дугиной на церемонии прощания.

В свою очередь Дугин заявил, что чувствует, как радуется его дочь от награждения орденом. Он подчеркнул, что желанием журналистки было сражение за Россию, она «погибла за народ».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков