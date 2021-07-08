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В Москве простились с народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым

8 июля 2021 14:40
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Владимира Меньшова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки друзей, коллег и поклонников.

Режиссера и актера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки друзей, коллег и поклонников, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в Центральном доме кинематографистов в Москве состоялась церемония прощания, на которой присутствовали вдова Меньшова Вера Алентова, накануне выписанная из больницы после коронавируса, и их дочь Юлия Меньшова.

На мероприятие также пришли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актеры Александр Олешко, Александр Панкратов-Черный, Валерий Гаркалин, Максим Аверин и многие другие.

В полном составе присутствовали студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе. Они признались, что осиротели с уходом куратора, а также пожелали крепкого здоровья Алентовой.

Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище, рядом с актером Василием Лановым, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Народный артист РСФСР Владимир Меньшов — режиссер лент "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его "Москва слезам не верит" получила в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также снялся в картинах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда № 17" и многих других.

 

Фото из открытых источников

Теги: Москва прощание с Меньшовым

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