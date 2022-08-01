В Москве на Троекуровском кладбище проходит панихида по Юрию Шатунову

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В Москве на Троекуровском кладбище сейчас проходит панихида по Юрию Шатунову. Понедельник, 1 августа, — 40-й день после смерти певца, пишут "Известия".

«<...> это жизнь, это частица нашей жизни, нашей души. Он настоящий, искренний во всем, честный, добрый», — подчеркивает поклонница исполнителя.

Почтить память Шатунова прибыли сотни человек — даже из других городов.

«Я приехала из другого города специально почтить память Юры Шатунова. Сказать ему последнее спасибо за то, что он был в нашей жизни. Мы его очень любим и никогда не забудем», — высказалась женщина.

Другая поклонница отметила, что «это наше детство. Мы с ним выросли».

На могилу возложено огромное количество белых роз.

28 июля директор и друг Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал об итогах вскрытия тела умершего исполнителя. Причиной смерти он назвал инфаркт.

Фото: РИА Новости/"Известия"