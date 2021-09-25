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В Москве мужчина в женском платье напал с топором на покупателей "Магнита"

25 сентября 2021 19:44
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По предварительным данным, 48-летний нападавший нанес несколько ранений двум гражданам.

В магазине в столичном районе Отрадное мужчина напал на покупателей с топором. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Поступило сообщение о том, что в магазин, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Каргопольская, д. 14, зашел мужчина с топором в руках и набросился на граждан», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские задержали 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. В главке уточнили, что пострадавшие были госпитализированы.

По информации РЕН ТВ, мужчина был одет в женскую одежду. Конфликт произошел из-за тележки. 

В пресс-службе «Магнита» подтвердили РБК, что нападение произошло в одном из магазинов сети. «Сотрудники магазина оперативно нажали «красную кнопку», вызвали полицию и скорую помощь, оказали первую помощь пострадавшим», — заявили там.

 

Фото:    pixabay

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