В Москве мужчина в женском платье напал с топором на покупателей "Магнита"

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В магазине в столичном районе Отрадное мужчина напал на покупателей с топором. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.



«Поступило сообщение о том, что в магазин, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Каргопольская, д. 14, зашел мужчина с топором в руках и набросился на граждан», — говорится в сообщении.



Прибывшие на место полицейские задержали 48-летнего гражданина, который, по предварительным данным, нанес несколько ранений двум гражданам. В главке уточнили, что пострадавшие были госпитализированы.



По информации РЕН ТВ, мужчина был одет в женскую одежду. Конфликт произошел из-за тележки.



В пресс-службе «Магнита» подтвердили РБК, что нападение произошло в одном из магазинов сети. «Сотрудники магазина оперативно нажали «красную кнопку», вызвали полицию и скорую помощь, оказали первую помощь пострадавшим», — заявили там.





Фото: pixabay