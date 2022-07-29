Я нашел ошибку
Главные новости:
В выходные самарские сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы
В выходные самарские сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы
В Жигулевске у дачника изъяли больше 2 кг мака
В Жигулевске у дачника изъяли больше 2 кг мака
Почти 10 тысяч жалоб, вопросов, предложений жителей в соцсетях взяли в работу в июле региональные органы власти
Почти 10 тысяч жалоб, вопросов, предложений жителей в соцсетях взяли в работу в июле региональные органы власти
в Самаре пройдет торжественное закрытие чемпионата Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту.
В Самаре пройдет торжественное закрытие чемпионата Вооруженных Сил РФ по парашютному спорту
В Минздраве предложили запретить свободную продажу электронных сигарет
В Минздраве предложили запретить свободную продажу электронных сигарет
В Москве при пожаре в хостеле погибли 8 человек
В Москве при пожаре в хостеле погибли 8 человек
Документ предполагает взаимодействие в экономической и социальной сферах, деятельность по поддержке институтов гражданского общества, расширению общественных и международных связей, а также дружественных отношений между регионом и ДНР.
Общественные палаты Самарской области и ДНР заключили соглашение на «iВолге»
Всеволод Мейерхольд — российский и советский театральный режиссер-новатор. Был арестован в 1939 году, через год расстрелян.
В Балашихе произошел пожар на даче Мейерхольда
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.2
-0.02
EUR 61.22
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Участники форума «iВолга» собрали карту ПФО
Полицейские региона провели профилактические мероприятия по дорожной безопасности с детьми
В Тольятти проходит юношеская регата  «Паруса Дружбы»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Минздраве предложили запретить свободную продажу электронных сигарет

29 июля 2022 09:17
67
В Минздраве предложили запретить свободную продажу электронных сигарет

Электронные сигареты и вейпы не должны быть в свободной продаже, без введения запрета на них невозможно достижение государственных целей по противодействию потреблению табака и никотинсодержащей продукции, заявила РИА Новости руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян.

Ранее замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что полный запрет на электронные сигареты приведет лишь к потерям для бюджета и формированию черного рынка, а для борьбы с контрафактом необходима обязательная электронная маркировка.

"Нет никаких оснований и аргументов, почему вейпы и электронные сигареты, продукты нагревания табака, должны быть разрешены в свободной продаже, когда заведомо известно, что эти продукты абсолютно вредные для здоровья", - сказала Гамбарян.

Она отметила, что электронные сигареты и вейпы не помогают бросить курить и не могут быть использованы как продукты для снижения вреда от курения обычных сигарет. Потребление никотинсодержащей продукции провоцирует риск возникновения не только респираторных заболеваний, таких как бронхит и астма, но и ассоциировано с возникновением злокачественных новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы, подчеркнула специалист.

Она уточнила, что в России в настоящее время реализуется концепция государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции на период до 2035 года и дальнейшую перспективу в рамках нацпроекта "Демография". Концепция направлена на планомерное снижение потребления табака с постепенным выводом табачной продукции из гражданского оборота, сокращение заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением. Однако достижение государственных целей возможно, если будут остановлены тенденции роста распространенности потребления вейпов, электронных сигарет и продуктов нагревания табака, а для этого необходимо, чтобы эти продукты оказались под запретом как можно скорее, считает Гамбарян.

"Электронные системы доставки никотина вредны для здоровья и жизни своих потребителей и, если их не запретить, могут стать источником большого экономического ущерба для общества. Они содержат синтетический и крайне токсичный никотин, который, проникая в организм с аэрозолями электронных сигарет всасывается в кровь уже в полости рта и доходит до мозговых рецепторов быстрее, чем никотин при курении обычных сигарет, вызывая быструю и стойкую никотиновую зависимость", - добавила эксперт.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На Мастрюковской поляне состоится торжественная церемония закрытия и будут подведены итоги работы форума.
28 июля 2022  21:22
Кульминация форума: Дмитрий Азаров и Игорь Комаров осмотрели площадки и пообщались с участниками «iВолги»
381
Знакомство с фестивальной поляной Дмитрий Азаров и Игорь Комаров начали с посещения «Культурного центра» и осмотра площадки инклюзивного городка.
28 июля 2022  17:38
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили с участниками «iВолги» создание инклюзивных площадок в регионах ПФО
421
Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что строительство объекта будет идти по плану.
28 июля 2022  15:55
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров дали старт монтажу крупнейшего пролетного строения автомобильной дороги «Обход Тольятти»
959
Самарская область первая в России реализует новый для страны проект «Социальный координатор»
28 июля 2022  13:45
Самарская область первая в России реализует новый для страны проект «Социальный координатор»
352
Состоялся визит Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка на iВолгу
28 июля 2022  12:50
Состоялся визит Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка на iВолгу
362
Весь список