В министерстве спорта СО подвели итоги областного конкурса на соискание премии губернатора в области физической культуры и спорта

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В региональном министерстве спорта сегодня состоялось подведение итогов областного конкурса на соискание премии губернатора в области физической культуры и спорта.



В совещании приняли участие члены конкурсной комиссии и министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.



Конкурс проводился по номинациям:



Гордость губернии (спортсмен года в олимпийских видах спорта, в неолимпийских видах спорта)

Преодоление (спортсмен года в адаптивных видах спорта, тренер года в адаптивных видах спорта)

За служение спорту (тренер года по олимпийским видам спорта, по неолимпийским видам спорта, детский тренер)

Золотой Олимп (команда года)

Спорт для всех (тренер клубов по месту жительства)

Спортивная эпоха губернии (ветеран спорта)

Спортивная губерния (спортивный муниципалитет: городской округ и муниципальный район)



Итоги конкурса будут обнародованы на церемонии награждения, которая запланирована на 17 декабря.

Фото: минспорта СО