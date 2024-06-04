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В Минфине поддерживают присвоение майнингу кода общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом «Известиям» рассказал замдиректора департамента финансовой политики министерства Осман Кабалоев.

ОКВЭД — это код деятельности, который ИП или компания выбирает при регистрации. От него зависят в том числе необходимость получения лицензии, тариф страховых взносов и получение льгот от государства.

Однако сначала требуется принять закон о регулировании добычи криптовалют, уточнил Осман Кабалоев. И в зависимости от того, каким окажется его финальный вариант, будут определены итоговые параметры по ОКВЭД. Может быть использован как уже существующий код экономической деятельности, так и введен отдельный для майнинга.

Так организации по добыче криптовалют смогут выйти из серой зоны, согласился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Принятие закона также позволит лучше планировать нагрузку на электросети, а также повысит собираемость налогов.

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