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В медресе «Нур» открыты обучающие курсы для сотрудников УФСИН СО

19 октября 2022 16:55
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Цель обучения – повышение эффективности проводимой работы с осужденными мусульманами и уровня профессиональной подготовки сотрудников.

Занятия организованы для сотрудников воспитательных и оперативных служб учреждений УИС региона на базе медресе «Нур». Цель обучения – повышение эффективности проводимой работы с осужденными мусульманами и уровня профессиональной подготовки сотрудников.

Семинар продлится три дня. За это время с его участниками проведут занятия по истории ислама в России, Самарской области, о появлении различных течений и групп. Кроме того, до сотрудников доведут основные понятия и обрядность этой религии.

На открытии курсов с напутственными словами выступили председатель регионального Духовного управления мусульман Самарской области, муфтий Талип-Хазрат Яруллин, временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко и помощник начальника Управления по организации работы с верующими Игорь Вознесенский.

После чего обучающиеся прошли в музей Самарской Соборной мечети, где началось их первое занятие, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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