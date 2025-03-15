В мае у россиян будет будет 18 рабочих и 13 выходных дней

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В мае у граждан РоссВ мае у россиян будет будет 18 рабочих и 13 выходных днеии будет 18 рабочих и 13 выходных дней, в частности, на майские праздники россияне смогут отдохнуть два раза по четыре дня подряд. Об этом 15 марта рассказала эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской академии Марина Лопатина, пишут "Известия".

Эксперт добавила, что 30 апреля будет предпраздничным рабочим днем, продолжительность которого сократят на один час. А вот предпраздничный рабочий день 7 мая не сокращается, он будет полным.

Таким образом, 1 мая будет праздничным выходным днем, 2 мая — перенесенный выходной день, а 3 и 4 мая — стандартные выходные дни. После этого будет будет перенесенный выходной день 8 мая, выходной день в государственный праздник 9 мая — День Победы, а далее — 10 и 11 мая, стандартные выходные дни.

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