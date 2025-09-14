В лонг-лист национальной премии WHERETOEAT внесли 34 ресторана из Самарской области

90

Оргкомитет Международной ресторанной премии WHERETOEAT обнародовал предварительный список возможных кандидатов на звание лучших заведений общепита России в 2025 году.

В этом году в лонг-лист премии по региону Центр России включены 33 ресторана из Самары и один из Тольятти.

На сайте WHERETOEAT, в разделе «О премии», заявлено, что эксперты – «профессионалы ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетные представителей специализированной прессы». Впрочем, как и в прошлом году лонг-лист больше напоминает список заведений, с оценкой «отличное место» в сервисе 2ГИС. Посмотрим, кто выйдет в финал, пишет Обоз-инфо.