сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года

Эксперты Авито Работы изучили, как за год изменились средние зарплатные предложения для кандидатов по отраслям. Самый заметный прирост в 2025 году зафиксирован в сфере искусства и развлечений — здесь средние предлагаемые зарплаты увеличились на 56% год к году, достигнув 79 758 руб/мес.

На втором месте оказалась сфера гостиничного бизнеса. Специалистам были готовы платить в среднем 84 789 руб/мес: зарплатные предложения прибавили 46%. Работодатели предлагали горничным на 17% большую зарплату, чем годом ранее (в среднем 63 563 руб/мес), хостес — на 14% (60 465 руб/мес).

В топ-3 также вошла сфера транспортного машиностроения, где средние предлагаемые зарплаты увеличились на 43%. Специалистам этой сферы в 2025 году готовы были платить в среднем 132 976 руб/мес. Так, средние зарплатные предложения гальваников год к году выросли на 52%, до 101 040 руб/мес.

Количество вакансий в сфере искусства и развлечений за год увеличилось на 54%, в гостиничном бизнесе и туризме — на 99%, в сфере общественного питания — на 56%.