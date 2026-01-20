Я нашел ошибку
Главные новости:
Названо допустимое количество чашек чая в день
22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi
Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года

сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года

Эксперты Авито Работы изучили, как за год изменились средние зарплатные предложения для кандидатов по отраслям. Самый заметный прирост в 2025 году зафиксирован в сфере искусства и развлечений — здесь средние предлагаемые зарплаты увеличились на 56% год к году, достигнув 79 758 руб/мес.

На втором месте оказалась сфера гостиничного бизнеса. Специалистам были готовы платить в среднем 84 789 руб/мес: зарплатные предложения прибавили 46%. Работодатели предлагали горничным на 17% большую зарплату, чем годом ранее (в среднем 63 563 руб/мес), хостес — на 14% (60 465 руб/мес).

В топ-3 также вошла сфера транспортного машиностроения, где средние предлагаемые зарплаты увеличились на 43%. Специалистам этой сферы в 2025 году готовы были платить в среднем 132 976 руб/мес. Так, средние зарплатные предложения гальваников год к году выросли на 52%, до 101 040 руб/мес.

Количество вакансий в сфере искусства и развлечений за год увеличилось на 54%, в гостиничном бизнесе и туризме — на 99%, в сфере общественного питания — на 56%.

В центре внимания
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
452
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1030
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
359
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
318
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
313
