Я нашел ошибку
Главные новости:
Названо допустимое количество чашек чая в день
Названо допустимое количество чашек чая в день
22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года
Сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi
Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»
Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.76
-0.07
EUR 90.16
-0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги

98
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги

В Сызрани полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества, жертвами которого стали две 29‑летние подруги. Сотрудники полиции установили: одна из женщин — учительница начальных классов — завела роман в социальной сети. Виртуальный возлюбленный быстро завоевал её доверие: тёплые сообщения, разговоры о будущем, показная забота. Спустя некоторое время он поделился «выгодным предложением»: якобы знает надёжную инвестиционную компанию, где можно приумножить капитал. Для убедительности начал пересылать ей скриншоты «выписок» с баснословными доходами, а затем организовал виртуальные знакомства с «друзьями» через мессенджеры. Эти люди (вероятно, соучастники или подставные лица) рассказывали о своём успехе: как благодаря той же компании они стали богатыми и независимыми.

Под влиянием эмоций и ярких обещаний женщина решилась на кредит. Она взяла деньги в банке, перевела их на указанные мошенником реквизиты — и поначалу даже получала «отчёты» о росте вложений. Ободрённая, она уговорила свою подругу — безработную, но состоящую в браке — поступить так же. Та, доверяя подруге и поддавшись соблазну лёгкого заработка, тоже оформила кредит и отправила средства «инвесторам», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Спустя короткое время «возлюбленный» перестал выходить на связь: его профиль в соцсети был удалён, номера телефонов заблокированы, а «друзья» испарились. Женщины осознали, что стали жертвами аферы, когда попытки вывести деньги или хотя бы получить объяснения наткнулись на глухую стену молчания.

Общий ущерб превысил 1,7 млн рублей — сумму, которую обе женщины теперь обязаны возвращать банкам в виде кредитных платежей.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенник обвинил самарца в пособничестве ВСУ и забрал у него 1,25 млн
19 января 2026, 10:50
Мошенник обвинил самарца в пособничестве ВСУ и забрал у него 1,25 млн
Он сообщил молодому человеку, что его средства, хранящиеся на счете, используются для финансирования вооруженных сил одного из сопредельных государств и что... Криминал
260
МВД: мошенники отправляют письма с запросом на обновление электронной почты
19 января 2026, 10:36
МВД: мошенники отправляют письма с запросом на обновление электронной почты
В ведомстве объяснили, что мошенники используют схожие с официальными логотипы, адресно обращаются к пользователю и даже рекомендуют никому не сообщать коды... Криминал
273
В МВД предупредили об активизации мошенников в сервисе совместных поездок
18 января 2026, 13:49
В МВД предупредили об активизации мошенников в сервисе совместных поездок
Когда находится потенциальная жертва, ее переводят в Telegram. Там для бронирования места предлагают перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой. Криминал
542
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
452
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1030
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
19 января 2026  13:08
В Самаре в крещенскую ночь 1200 верующих окунулись в купель на Волге
359
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
19 января 2026  12:00
Запущен тelegram-канал «Федорищев. Официально»
318
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
19 января 2026  11:34
Региональные сервисы Самарской области вошли в «белый список»
313
Весь список