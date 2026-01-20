В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги

В Сызрани полицейские расследуют уголовное дело по факту мошенничества, жертвами которого стали две 29‑летние подруги. Сотрудники полиции установили: одна из женщин — учительница начальных классов — завела роман в социальной сети. Виртуальный возлюбленный быстро завоевал её доверие: тёплые сообщения, разговоры о будущем, показная забота. Спустя некоторое время он поделился «выгодным предложением»: якобы знает надёжную инвестиционную компанию, где можно приумножить капитал. Для убедительности начал пересылать ей скриншоты «выписок» с баснословными доходами, а затем организовал виртуальные знакомства с «друзьями» через мессенджеры. Эти люди (вероятно, соучастники или подставные лица) рассказывали о своём успехе: как благодаря той же компании они стали богатыми и независимыми.

Под влиянием эмоций и ярких обещаний женщина решилась на кредит. Она взяла деньги в банке, перевела их на указанные мошенником реквизиты — и поначалу даже получала «отчёты» о росте вложений. Ободрённая, она уговорила свою подругу — безработную, но состоящую в браке — поступить так же. Та, доверяя подруге и поддавшись соблазну лёгкого заработка, тоже оформила кредит и отправила средства «инвесторам», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Спустя короткое время «возлюбленный» перестал выходить на связь: его профиль в соцсети был удалён, номера телефонов заблокированы, а «друзья» испарились. Женщины осознали, что стали жертвами аферы, когда попытки вывести деньги или хотя бы получить объяснения наткнулись на глухую стену молчания.

Общий ущерб превысил 1,7 млн рублей — сумму, которую обе женщины теперь обязаны возвращать банкам в виде кредитных платежей.