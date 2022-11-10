В ЛИУ – 4 УФСИН СО проведена вакцинация сотрудников

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Все сотрудники лечебно-исправительного учреждения №4 уголовно-исполнительной системы региона, не отрываясь от службы, были вакцинированы от коронавирусной инфекции и гриппа. Предварительно каждый из них прошел обследование.



Медработники удостоверились в отсутствии у них противопоказаний, измерили температуру и проверили уровень кислорода в крови.



- С учетом специфики нашего учреждения, - сказал начальник ЛИУ полковник внутренней службы Николай Нестеров,- было принято решение организовать централизованную вакцинацию по месту работы, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО