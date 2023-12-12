В Крутых Ключах появится новая остановка, а у стадиона "Солидарность Самара Арена" - пересадочный узел

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Встреча с жителями Красноглинского района, перевозчиком и представителями горадминистрации прошла сегодня в крутых Ключах. На повестке дня – улучшение качества работы общественного транспорта и доступности удаленного района, сообщает sovainfo.ru.

Как рассказали в городском Дептрансе, с жителями района удалось обсудить обновление подвижного состава транспорта, работу автобусов № 1, 50 и 51. А также скорый запуск коммерческого маршрута №84 – перевозчика начали искать еще в начале ноября.



Также была затронута актуальная тема запуска транспортно-пересадочного узла у стадиона "Солидарность Самара Арена".



Успели обсудить и перспективу организации ряда маршрутов по двухсменному графику. То есть автобусы начнут ходить в усиленном режиме в часы пик.



На собрании было принято решение организовать остановку общественного транспорта в Крутых Ключах между "Танком" и Храмом.

"Замечания от пассажиров приняли вместе с перевозчиком в работу, пригласили активных представителей общественности в департамент. Спасибо жителям за доброжелательный и открытый диалог", - прокомментировали в Департаменте транспорта Самары.