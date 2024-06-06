В Кошкинском районе вручили первые паспорта юным жителям региона

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Ребят поздравили с важным в их жизни событием, пожелали быть добропорядочными гражданами нашей страны, хранить и приумножать Российские традиции.

В Кошкинском районе на базе Центра по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике молодые люди получили паспорт гражданина Российской Федерации.

Главный документ 14-летним юношам и девушкам вручили заместитель начальника Отдела подполковник полиции Николай Зюзин и председатель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Глеб Мотолыгин.

Николай Зюзин подчеркнул всю важность события и отметил, что быть гражданином России – это большая ответственность. подполковник полиции пожелал ребятам уверенно идти по жизни, хранить и преумножать традиции России.

К поздравлениям также присоединились представитель Общественного совета Ренат Халимов и начальник отделения по вопросам миграции майор полиции Анна Титова, пожелав положительных эмоций, здоровья и всего самого доброго, а самое главное – безопасных каникул!