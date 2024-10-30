Я нашел ошибку
Главные новости:
Показ состоится в рамках проекта "Самарская губерния: 175 лет истории".
В Центре культурного развития Кинеля состоится премьера фильма "Кинель" о талантливой молодежи города
Число госпитализированных курсантов университета МВД достигло 24
Число госпитализированных курсантов университета МВД достигло 24
Россияне смогут разом получить до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Россияне смогут разом получить до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
в Самаре состоялся Форум "Здоровье в балете"
В Самаре состоялся Форум "Здоровье в балете"
В Новокуйбышевске оборудуют пандус в доме ребенка-инвалида
В Новокуйбышевске оборудуют пандус в доме ребенка-инвалида
Назван самый популярный подарок россиянам от работодателей
Назван самый популярный подарок россиянам от работодателей
«РКС-Самара» пополнили рыбное поголовье в Волге.
«РКС-Самара» пополнили рыбное поголовье в Волге
Поздравление министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской с Днем тренера
Поздравление министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской с Днем тренера
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.33
0.1
EUR 105.44
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Производитель меда из Самары модернизирует производство с господдержкой
Самарцев приглашают на вечер вокальной, камерной и органной музыки в зал Самарской кирхи
В Самаре пройдет лекция «Сказка как зеркало новой реальности: «Василиса Прекрасная» Александра Роу»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Красноярском районе волонтёры «Единой России» вместе с юнармейцами и ветеранами развернули Георгиевскую ленту

30 октября 2024 10:42
169
В Красноярском районе волонтёры «Единой России» вместе с юнармейцами и ветеранами развернули Георгиевскую ленту

30 октября 1941 года началась героическая оборона Севастополя. В память об этом событии российской военной истории жители Красного Яра и активисты «Молодой Гвардии Единой России» почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны земляков.

Молодёжный актив единороссов продолжает в регионе  эстафету памяти.  Георгиевскую ленту длиной 200 метров торжественно развернули на площади перед Вечным огнем в Красноярском  районе. Отсюда   на фронт ушли свыше 12 тысяч  местных жителей, каждый второй погиб. Те, кто остался в тылу - сдавали кровь, тянули стратегическую дорожную магистраль Сызрань - Ульяновск, в кратчайшие сроки построили радиостанции им. А.С. Попова в поселке  Новосемейкино.

«Знаменитые слова «Говорит Москва» разлетались на весь мир именно из Красноярского района,  благодаря новой  сверхмощной радиостанции, - рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава  Красноярского района Юрий Горяинов. - И это была идеологическая победа над врагом! Тыл держался и помогал фронту, чем мог, а на передовую ушли наши земляки из Средней Солонцовки, Белозерок, Подлесного, Колодинки, Молгачей, Шилана, Нового Буяна, Вислой Дубравы. Память о солдатском  подвиге священна».

Датой начала битвы за Севастополь принято считать 30 октября 1941 года. Оборона Севастополя стала символом мужества и героизма советских солдат. Город был освобождён 9 мая 1944 года. На захват города немцам потребовалось 250 дней. В результате сражений город был фактически стерт с лица земли, но жители города, советские солдаты и офицеры защищали его до последнего.

К памятной дате молодогвардейцы развернули ленту возле Вечного огня.  «Защитники Севастополя почти целый год удерживали мощную группировку войск противника от продвижения вглубь страны, - подчеркнул Антон Родионов, руководитель регионального штаба Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». - Тридцать из них были удостоены звания Героя Советского Союза, а свыше пятидесяти тысяч солдат и офицеров получили медаль «За оборону Севастополя».

Героями Советского Союза стали и 10 жителей Красноярского района. В честь прославленных земляков в акции памяти приняли участие местные юнармейцы, представители ветеранских организаций, участники СВО, а также  студенты Красноярского государственного техникума.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области свыше 153 тысяч учеников проверили знания о правилах поведения на дороге
29 октября 2024, 09:44
В Самарской области свыше 153 тысяч учеников проверили знания о правилах поведения на дороге
С 24 сентября по 27 октября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» прошла Всероссийская онлайн-олимпиада по безопасности... Образование
361
В Самарском регионе более 700 школьников написали «Цифровой диктант»
28 октября 2024, 13:02
В Самарском регионе более 700 школьников написали «Цифровой диктант»
Помогли в организации акции в школах региона активисты партийного проекта «»Цифровая Россия» Образование
493
«Единая Россия» предлагает проверить свои знания об отцовстве
25 октября 2024, 09:36
«Единая Россия» предлагает проверить свои знания об отцовстве
Онлайн-тестирование доступно на сайте партпроекта «Крепкая семья». Общество
409
В центре внимания
30 октября в России отмечают День тренера
30 октября 2024  10:25
30 октября в России отмечают День тренера
177
Участники обсудили комплекс вопросов, касающихся разных аспектов развития инженерного образования – от совершенствования учебных программ до формирования современной инфраструктуры для научных разработок и инноваций.
29 октября 2024  21:37
Вячеслав Федорищев принял участие в стратсессии по развитию инженерного образования под председательством Михаила Мишустина
553
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
29 октября 2024  10:28
Какие законы вступают в силу в России с 1 ноября 2024 года
408
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
27 октября 2024  12:31
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
669
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
27 октября 2024  10:34
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
621
Весь список