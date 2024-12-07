Я нашел ошибку
Главные новости:
 Дети адресовали спортсменкам множество вопросов и узнали много нового о тренировках, соревнованиях и здоровом образе жизни.
Чемпионки по самбо провели встречу со школьниками Похвистневского района
В ходе проверки инспекторы обратили особое внимание на соответствие конструкции, технического состояния и оснащённости автобусов установленным требованиям.
Сотрудники ГАИ СО провели профилактический рейд "Автобус"
Водитель и 5-летний пассажир госпитализированы.
В Красноармейском районе мужчина, управляя Audi A6, выехал на полосу встречного движения, после чего опрокинулся
В "МТЛ Арене".
В Самаре проходят чемпионат и первенство области по брейкингу
8 декабря в регионе без осадков, местами изморозь, до -9°С
8 декабря в регионе без осадков, местами изморозь, до -9°С
Возбуждено уголовное дело.
В Волжском районе сотрудники ГАИ задержали водителя, который вновь сел пьяным за руль
средние зарплатные предложения в строительстве выросли на 47% за год
Средние зарплатные предложения в строительстве выросли на 47% за год
Тольяттинка потеряла карту, а позже с её счета списали свыше 10 000 рублей за покупки, которые она не совершала
Тольяттинка потеряла карту, а позже с её счета списали свыше 10 000 рублей за покупки, которые она не совершала
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.42
-3.96
EUR 106.3
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной пройдет в Самаре
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Красноармейском районе мужчина, управляя Audi A6, выехал на полосу встречного движения, после чего опрокинулся

7 декабря 2024 16:18
194
Водитель и 5-летний пассажир госпитализированы.

6 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек, 2 погибли. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 391 нарушение ПДД РФ, в том числе управление транспортным средством в состоянии опьянения – 8 и за нарушение правил перевозки детей – 10.

Одно из ДТП произошло в Красноармейском районе. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 32-летний мужчина, управляя автомашиной Audi A6, двигаясь по 46,60 км. автодороги "Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка" в направлении от с. Пестравка в сторону Самары, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего опрокинулся. Водитель и 5-летний пассажир госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Водитель легкового автомобиля госпитализирован.
05 декабря 2024, 14:29
Грузовик Volvo подмял автомобиль Niva на Южном шоссе Самары
Водитель легкового автомобиля госпитализирован. Происшествия
816
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.
16 ноября 2024, 17:15
В Самаре на Аэродромной напротив ТЦ автобус насмерть сбил женщину
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства аварии. Происшествия
1834
Организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей.
07 октября 2024, 18:54
В Куйбышевском районе Самары в ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика пострадала женщина
Организована доследственная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке людей. Закон
4133
В центре внимания
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
7 декабря 2024  11:25
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
791
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
6 декабря 2024  13:00
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
414
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
6 декабря 2024  12:42
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
673
По участку улицы Маяковского в Самаре временно ограничат движение транспорта
6 декабря 2024  11:12
По участку улицы Маяковского в Самаре временно ограничат движение транспорта
429
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
6 декабря 2024  10:09
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
578
Весь список