В Красноармейском районе мужчина, управляя Audi A6, выехал на полосу встречного движения, после чего опрокинулся

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6 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек, 2 погибли. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 391 нарушение ПДД РФ, в том числе управление транспортным средством в состоянии опьянения – 8 и за нарушение правил перевозки детей – 10.

Одно из ДТП произошло в Красноармейском районе. Из собранных сотрудниками Госавтоинспекции материалов следует, что 32-летний мужчина, управляя автомашиной Audi A6, двигаясь по 46,60 км. автодороги "Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка" в направлении от с. Пестравка в сторону Самары, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего опрокинулся. Водитель и 5-летний пассажир госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО