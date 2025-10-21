Я нашел ошибку
Механизм реставрации исторических домов урегулируют в Самаре
В Самарской области завершили благоустройство 115 дворов
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»
Госдума во втором чтении одобрила круглогодичный призыв в армию
Меньше трёх недель осталось до окончания голосования за подключение населённых пунктов
Выставка «Спортивные орбиты космонавтов» откроется в Самаре
Самарская спортсменка выступит на международных соревнованиях по роллер-спорту
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»

21 октября 2025 15:35
97
В Кинельском районе определяли сильнейших на патриотическом фестивале «Путь гвардейца»

На учебном полигоне в Кинельском районе прошел военно-патриотический фестиваль «Путь гвардейца». Мероприятие бросило вызов физическим и моральным качествам участников, предложив им пройти экстремальную трассу из 25 этапов.

Командам предстояло справиться с водными преградами, штурмовать сложные препятствия, перемещаться по подземным лабиринтам и демонстрировать отличную физическую форму. Организаторы создали условия, максимально приближенные к реальным, используя естественные преграды и армейскую технику.

Как отметил соорганизатор фестиваля, директор музея «Гвардейцы» Сергей Бирюков, ключевая задача — военно-патриотическое воспитание. «Важно донести до молодежи, что нужно работать над собой, стремиться к физическому превосходству и воспитывать в себе волю к победе», — подчеркнул он.

Поддержку мероприятию оказала администрация Кинельского района. Заместитель главы района Владимир Пудов – сам ветеран СВО, участник программы «Школа героев» (инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской – «Время героев») — назвал такие инициативы значимым вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Помимо соревнований, гостей ждала масштабная интерактивная программа: мастер-классы по метанию ножа и стрельбе из лука, народные игры и угощения из полевой кухни. Как пояснил Максим Меделяев, который также является выпускником «Школы героев», фестиваль популяризирует не боевые действия, а традиционные русские ценности — силу, ловкость и взаимовыручку. «Само слово «патриотизм» – это не значит о войне, мы не уходим именно в боевые действия. Я, например, на площадке показываю спортивное метание ножа. Также у нас есть стрельба из лука, русские народные игры».

Особенностью «Пути гвардейца» стало активное участие ветеранов специальной военной операции, в том числе выпускников «Школы героев».

Фото - Межрегиональная Общественная Организация "СВОИ"

