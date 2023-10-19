В Кинель-Черкасском районе по предварительным данным на автодороге столкнулись КАМАЗ и автомобили КИА и ВАЗ 2110 

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Полицейские работают на месте ДТП в Кинель-Черкасском районе. Сотрудники Госавтоинспекции опрашивают очевидцев происшествия, проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

На месте работает следственно-оперативная группа и руководство территориального ОВД.

По ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ информации на автодороге произошло столкновение большегруза КАМАЗ и автомобилей КИА и ВАЗ 2110.

По ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ данным на месте ДТП погиб один человек. Количество пострадавших и автомобилей - участников ДТП уточняется.

Фото: ГУ МВД Самарской области