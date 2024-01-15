В каждой второй компании в Самаре действуют реферальные рекрутинговые программы

80

Уже в каждой второй компании действуют реферальные рекрутинговые программы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

Кадровый голод заставляет работодателей задействовать самые разные каналы привлечения кандидатов. В 36% компаний реферальные рекрутинговые программы действуют при подборе на все вакансии компании, еще в 13% — на некоторые позиции.



Чаще всего эйчары пользуются реферальными программами при подборе квалифицированных рабочих, программистов, разнорабочих, менеджеров по продажам, высококвалифицированных или «узких» специалистов и сотрудников на массовые позиции.



18% компаний, где уже несколько лет действуют рекрутинговые реферальные программы, увеличивали денежный бонус за нанятого сотрудника в 2023 году. 69% сохранили размер выплат на уровне 2022 года.

Время проведения: 14 декабря 2023 — 10 января 2024 года