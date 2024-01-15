Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы стали на 27% чаще покупать предметы интерьера
Самарцы стали на 27% чаще покупать предметы интерьера
Детский сад в Самаре оснастили оборудованием для автоматической регулировки отопления
Детский сад в Самаре оснастили оборудованием для автоматической регулировки отопления
В Турции заявили о готовности Анкары выдержать давление по санкциям против РФ
В Турции заявили о готовности Анкары выдержать давление по санкциям против РФ
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
В Сергиевском районе будут судить вора-подростка
В Сергиевском районе будут судить вора-подростка
В каждой второй компании в Самаре действуют реферальные рекрутинговые программы
В каждой второй компании в Самаре действуют реферальные рекрутинговые программы
Спрос на вторичное жилье в России рекордно снизился до 38%
Спрос на вторичное жилье в России рекордно снизился до 38%
Студентка Самарского университета им. Королёва рассчитала оптимальные условия миссии по исследованию Фобоса
Студентка Самарского университета им. Королёва рассчитала оптимальные условия миссии по исследованию Фобоса
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
-1.26
EUR 96.75
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам в музее Рязанова расскажут про советский авангард
Премьеру спектакля "Шагаем за Маяковским" покажут в Самарском театре "Город"
Тольяттинец Владимир Шешенин второй раз подряд стал победителем «Гонки чемпионов»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В каждой второй компании в Самаре действуют реферальные рекрутинговые программы

15 января 2024 11:12
80
В каждой второй компании в Самаре действуют реферальные рекрутинговые программы

Уже в каждой второй компании действуют реферальные рекрутинговые программы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций из Самары.

Кадровый голод заставляет работодателей задействовать самые разные каналы привлечения кандидатов. В 36% компаний реферальные рекрутинговые программы действуют при подборе на все вакансии компании, еще в 13% — на некоторые позиции.

Чаще всего эйчары пользуются реферальными программами при подборе квалифицированных рабочих, программистов, разнорабочих, менеджеров по продажам, высококвалифицированных или «узких» специалистов и сотрудников на массовые позиции.

18% компаний, где уже несколько лет действуют рекрутинговые реферальные программы, увеличивали денежный бонус за нанятого сотрудника в 2023 году. 69% сохранили размер выплат на уровне 2022 года.

Время проведения: 14 декабря 2023 — 10 января 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре 7 из 10 работодателей уверены, что хорошие внешние данные могут помочь построить карьеру
14 января 2024, 11:59
В Самаре 7 из 10 работодателей уверены, что хорошие внешние данные могут помочь построить карьеру
Красивые люди всегда получают больше относительно людей менее привлекательных. Общество
617
Премии по итогам года получили 34% самарцев
12 января 2024, 13:52
Премии по итогам года получили 34% самарцев
Среди мужчин сбылись мечты на премирование у 30%. Общество
752
больше четверти россиян оценивают свой труд на 50 000-80 000 рублей
12 января 2024, 11:15
Больше четверти россиян оценивают свой труд на 50 000-80 000 рублей
Помимо оценки собственного труда, эксперты выяснили, какой уровень зарплаты работающие россияне считают достаточным для себя. Общество
325
В центре внимания
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
15 января 2024  11:33
Стартуют новые этапы маркировки пива и слабоалкогольных напитков с 15 января
41
Продолжается отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства.
14 января 2024  11:23
Продолжается отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства
715
Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года
13 января 2024  13:47
Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года
962
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
13 января 2024  10:53
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
825
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
13 января 2024  10:10
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
873
Весь список