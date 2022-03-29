В каждой пятой компании в Самаре сегодня действует удаленка

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Еще в начале февраля в каждой второй компании были сотрудники, переведенные на удаленку из-за коронавируса, сегодня — только в каждой четвертой. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны, в том числе и из Самары.

Сотрудники, переведенные на удаленку из-за пандемии, остались лишь в каждой четвертой компании в стране, а в Самаре – в каждой пятой.

Чаще всего дистанционно в Самаре трудятся программисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам.

Работодатели из Москвы практикуют удаленку чаще, чем компании из Санкт-Петербурга и Самары (34, 24 и 19% соответственно).

В начале февраля 2022 года дистанционные работники были в каждой второй организации в стране. А, к примеру, в разгар первой волны COVID-19 в мае 2020 года — в 59% компаний. Сократилась и доля удаленных сотрудников в общей штатной численности предприятий и организаций. О том, что дистанционно занято менее 10% персонала сейчас рассказывают 43% работодателей, в феврале было почти вдвое меньше (22%). Более 50% персонала на удаленке сегодня — лишь в каждой десятой фирме, полтора месяца назад о такой доле дистанционных сотрудников говорили 24% опрошенных представителей компаний.



Время проведения: 15—28 марта 2022 года