В канун учебного года напомните своим детям о безопасности!

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С началом нового учебного года у детей и их родителей начинается новая пора. У кого-то дети возвращаются в школу, успев за лето отвыкнуть от интенсивного дорожного движения, а у кого-то ребенок и вовсе пойдет "первый раз в первый класс", а значит, ему придется привыкать к новым впечатлениям своего детства.

Младшие школьники должны хорошо знать свой домашний адрес, номер телефона как домашнего, так и рабочего и мобильного родителей, также не будет лишним, если ребенок будет знать своих благонадежных неработающих соседей и их номер телефона.

Необходимо запомнить самому и внушить ребенку: дорожное движение начинается не с проезжей части, а с первых шагов от порога или подъезда дома.

Каждый родитель ДОЛЖЕН пройти с ребенком весь путь от дома до школы и обратно! Показать наиболее опасные участки пути - нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, подъезд грузового транспорта к магазину, припаркованные автомобили, темный заброшенный сквер, площадки, где могут собираться хулиганистые подростки и т.д.

Стоит напомнить ребенку, что есть места, в которые ему не следует заглядывать – стройплощадки, подвалы, удаленные безлюдные парки, гаражи.

В школу, в гости и обратно домой, ходите одной и той же дорогой, чтобы родители знали ваш маршрут.

Объясните ребенку, что после занятий в школе он не должен задерживаться на улице. Надо обязательно зайти домой. Родные должны знать, когда он пришел из школы и где будет после этого.

Выработайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться - и только тогда переходить через проезжую часть.

Перекресток – это место повышенной аварийности. Поэтому в ожидании зеленого света на переходе следует стать как можно дальше от края тротуара.

Остановка - вообще, как ни странно, одно из наиболее аварийноопасных мест на дороге. В зоне остановок дети попадают в ДТП даже чаще, чем на перекрестках. Прежде всего, когда ребенок спешит, он вообще не видит ничего вокруг. Кроме того, стоящие на остановке "крупногабаритные" машины закрывают собой довольно большой участок дороги, по которому в этот момент едут другие автомобили. Поэтому необходимо научить ребенка быть особенно осторожным в этой ситуации, не спешить и внимательно смотреть по сторонам.

Нельзя обходить автобус, трамвай, троллейбус ни спереди, ни сзади. Для того, чтобы перейти дорогу, необходимо дойти до ближайшего пешеходного перехода.

"Пустынную" улицу дети часто перебегают не глядя, не посмотрев по сторонам, и попадают под машину.

Идя по тротуару, безопаснее всего идти по его середине. Если идти близко к стене дома, то на голову может упасть какой-нибудь предмет.

Идти близко от проезжей части не стоит, можно подвергнуться риску быть задетым автомобилем, которого авария вынесет на тротуар.

Чтобы на улице избежать разного рода неприятностей, в наушниках лучше не ходить. Можно не услышать звуки приближающегося автомобиля.

Научите ребенка не хвастаться перед малознакомыми людьми, что у него хороший дорогой мобильный телефон, так как это представляет для ребенка серьезную опасность. Ребенок не должен носить мобильный телефон на шее или во внешних карманах сумки.

Нельзя приглашать домой малознакомых ребят, если дома нет никого из взрослых.

Научите своего ребенка НИКОГДА не поддаваться на уговоры незнакомых взрослых или подростков пойти с ними в чужой подъезд, заброшенный дом, на пустырь и другие безлюдные места. Не принимать от незнакомых людей угощение. На все предложения незнакомых людей – подарить игрушку, показать щенка, обезьянку или слона – он должен твердо отвечать «Нет!».

Никогда пусть не садится в машину с незнакомыми людьми. Это может закончиться плохо.

Научите ребенка сопротивляться, кричать и звать на помощь, если незнакомые люди пытаются куда-то увезти его силой. Причем кричать надо так, чтобы окружающим было понятно – его увозят незнакомые люди. Например: «Дяденька я вас не знаю!» или «Помогите! Меня увозит незнакомый человек!». Не бойтесь выглядеть смешно, если это поможем избежать опасности!

Научите ребенка, что если, идя к своему дому, он заметил, что кто-то преследует его, пусть ребенок помашет рукой, будто кто-то из родителей стоит у окна. Преступник может испугаться, что его видят, и прекратит преследование. Расскажите, что если его преследуют, а до дома далеко, пусть бежит в ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке, кинотеатру и кричит о помощи.

Выходя из квартиры, ваш ребенок должен посмотреть в глазок и, если на площадке неизвестные лица, дождаться их ухода, только тогда открывать дверь и выходить в подъезд. Закрыть дверь на все замки, и убрать ключи во внутренний карман портфеля.

Разъясните вашему ребенку, что никогда нельзя заходить в подъезд, если за тобой идет незнакомый человек. Можно сделать вид, что ты что-то забыл и задержаться у подъезда.

Не подходить к квартире и не открывать ее, если кто-то незнакомый находится на этаже. Выйти из подъезда и подождать, пока незнакомец выйдет на улицу и уйдет, после чего можно вернуться и открыть квартиру. Если незнакомец долго не уходит, позвони в двери к соседям или позвони соседям по телефону и попроси их о помощи.

При угрозе нападения пусть поднимет шум, этим привлечет внимание соседей (свистит, разобьет стекло, звонит и стучит в двери, крича «Пожар!», «Помогите») и постарается выбежать на улицу.

Оказавшись в безопасности, немедленно сообщит в полицию расскажет родителям.