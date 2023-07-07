В канун Дня семьи, любви и верности семья Ронжиных из Хворостянского района Самарской области принимает участие в окружном фестивале «Успешная семья Приволжья»

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7 июля 2023 года в столице Чувашской Республики (г. Чебоксары) состоялось торжественное открытие фестиваля-конкурса «Успешная семья Приволжья». 14 семей Приволжского федерального округа, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, включая приемных и находящихся под опекой, приехали в Чебоксары продемонстрировать лучшие практики института семьи и брака, где царит тепло и добро, где воспитывают настоящих патриотов России. Самые успешные семьи ПФО готовы показать и доказать, что семья – источник любви и света.

В торжественной церемонии открытия фестиваля-конкурса принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, который обратился к конкурсантам с приветственным словом от имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

«Семья – главное в нашей жизни. Чувствуя поддержку родных, мы развиваемся, совершенствуемся. Воспитательные функции семьи не могут быть заменены никаким другим институтом. Именно семья формирует наш фундамент – жизненные, нравственные и духовные ценности, помогает осознать истинный смысл самой жизни. Любовь, царящая в семье, мотивирует нас и даёт нам силы.

Не случайно финал окружного Конкурса «Успешная семья Приволжья», участниками которого вы являетесь, проводится ежегодно 7 и 8 июля. Ведь 8 июля – День семьи, любви и верности, который в соответствии с Указом Президента Российской Федерации в прошлом году приобрёл официальный статус. Семьи, собравшиеся в этом зале, ставшие победителями отборочных этапов в своих регионах, – образец взаимоотношений, пример любви к детям, воспитания и наставничества, взаимопонимания и самоотдачи, сохранения семейных ценностей и традиций», – сказал замполпреда.

Самарскую область представляет семья Ронжиных Романа Станиславовича и Альбины Анатольевны из Хворостянского района. Решением регионального организационного комитета по проведению конкурса Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья» семья Ронжиных была признана победителем регионального этапа конкурса. Супруги Ронжины – уроженцы г. Куйбышева, многодетные родители, которые воспитали и продолжают воспитывать 4 родных детей и 7 приемных.

Ронжин Роман Станиславович является членом казачьего движения, вместе с ним вся семья с увлечением поддерживает казачьи традиции. Все надворные постройки, элементы декора и уличная мебель для отдыха сделана руками отца с участием детей.

Ронжина Альбина Анатольевна – руководитель общественной организации «Совет приемных семей Хворостянского района Самарской области», активно сотрудничает со всеми приемными родителями и специалистами социальных служб, в свободное время вяжет предметы одежды и мягкие игрушки. Все дети посещают спортивные кружки и секции по интересам (бокс, волейбол, адаптивное тхэквондо), часто занимают призовые места по району и области.

В 2016 году по Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций супруги Ронжины награждены медалью ордена «Родительская слава». Отметим, что с 2009 года семьи Самарской области награждаются президентским орденом и медалью ордена «Родительская слава». Всего награждена 31 семья, их них 15 семей из нашего региона награждены орденом «Родительская слава» и 16 семей - медалью ордена «Родительская слава». А в 2023 году орденами «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская слава» награждены сразу 4 семьи из Самарской области. «Искренне радует, что в нашей многонациональной губернии, где веками в мире и дружбе проживали представители разных народов, и сегодня много больших, дружных, счастливых семей. Мы, безусловно, продолжим делать всё для того, чтобы таких семей у нас было больше, создавая условия для повышения качества жизни и уровня благосостояния наших граждан, воспитания здорового, образованного молодого поколения…. В современном мире, когда яростным атакам со стороны недружественных стран подвергаются наши духовные, национальные, культурные традиции, а в некоторых странах размывается само понятие семьи и семейных уз, следование заветам наших предков становится залогом укрепления и процветания России», – отметил глава Самарской области Дмитрий Азаров в своём поздравлении жителей региона с Днём семьи, любви и верности.

Программа конкурса «Успешная семья Приволжья» состоит из 4 направлений: «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс», «Рассказ о своем регионе».

Победителей и призеров окружного фестиваля-конкурса определят завтра, 8 июля, в День семьи любви и верности. В состав жюри вошли представители органов исполнительной власти от регионов ПФО, уполномоченные по правам ребенка в субъектах федерации округа, а также председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева и российская актриса театра и кино Анна Миклош.

Для участников фестиваля-конкурса предусмотрена культурная программа с посещением музеев, достопримечательностей столицы Чувашии и памятных мест города Чебоксары, сообщает пресс-служба ПФО.

Фото: пресс-служба ПФО