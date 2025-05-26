В июне россияне будут отдыхать целых четыре дня подряд

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В июне 2025 года россияне будут отдыхать целых четыре дня подряд в честь государственного праздника - Дня России, передает РИА Новости. С учетом этого, при пятидневной рабочей неделе выходными будут:

1 июня;

7-8 июня;

12 июня (четверг) — праздничный день;

13, 14, 15 июня;

21-22 июня;

28-29 июня.

При этом, среда, 11 июня — предпраздничный сокращенный рабочий день. В связи с постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 N 1335 "О переносе выходных дней в 2025 году", выходной день с субботы 8 марта был перенесен на пятницу, 13 июня. Поэтому в 2025 году россиян ждут четыре нерабочих дня подряд.

Фото: freepik.com