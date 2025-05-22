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В июне в Самарской области выберут лучшую швею

22 мая 2025 15:17
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Продолжается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Швея».

Продолжается прием заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в номинации «Швея». Всероссийский конкурс проходит в этом году в рамках нового нацпроекта «Кадры». 

В Самарской области в октябре пройдет федеральный этап в номинации «Второй старт» для людей, сменивших вид деятельности после прохождения переобучения по рабочим профессиям. Помимо регионального этапа в номинации «Второй старт», состоятся региональные этапы в номинациях «Швея» и «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». 

11 июня на площадке Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна будут соревноваться швеи. Сейчас идет сбор заявок. Портной Юлия Первушкина, сотрудница швейной фабрики «Профи Дресс», планирует принять участие в конкурсе. На швейном производстве трудится около 20 лет.

«Чтобы работать портным, нужно иметь терпение, потому что изделия сложные, не всегда получаются с первого раза. Человек должен быть творческий, уметь что-то делать руками, - поделилась Юлия особенностями своей профессии. - Хочется попробовать поучаствовать в конкурсе, чтобы оценить, что я умею, чему-то научиться и самой поделиться опытом».
Стремление к профессиональному развитию поддерживает руководство предприятия. 

«С удовольствием будем принимать участие, - рассказала основатель фабрики Руслана Сукаева, - у нас даже два сотрудника будут участниками. Это опытные портные, которые со мной уже много лет, чем я очень горжусь. Уверена в их квалификации, думаю они справятся с любой поставленной задачей». 

Региональный конкурс среди швей уже проходил в Самарской области в 2022 году. Художник-модельер, член Союза дизайнеров России Мария Казак выступала в качестве эксперта на прошедшем конкурсе, и в этом году также стала главным экспертом.

«Организаторами регионального конкурса выступили Правительство Самарской области и региональное министерство труда, - прокомментировала Мария Казак. – Такой конкурс в 2022 году прошел успешно, привлек внимание к профессии швеи, и я рада, что в этом году есть возможность повторить этот опыт. Когда мы видим красиво одетых людей, то понимаем, что это огромный труд людей, которые от нас скрыты. Конкурс – это выражение уважения к этому труду, способ поддержать людей рабочих профессий, чьими руками создается одежда и другие изделия индустрии моды. Очень хочется популяризировать эти профессии и привлечь сюда молодежь».

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области приглашает швей активно принимать участие в конкурсе. Победители получат денежные призы: 100 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч – за второе и 30 тысяч – за третье. Награждение пройдет в конце июня в Струковском парке. Финалист самарского регионального этапа - представит губернию на федеральном уровне. Соревнования пройдут в Нижнем Новгороде

 

Фото:   Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

 

Теги: Самара

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