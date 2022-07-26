В ИЦ-1 УФСИН СО прошли соревнования по мини-футболу

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Турнир среди осужденных проходил на стадионе микрорайона Южный город Самарской области.

В соревнованиях приняло участие боле десяти осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ.

Перед началом матча начальник исправительного центра №1 Бибигуль Калиева пожелала всем удачи и спортивных успехов. Также отметила, что подобные мероприятия не редкость для учреждения.

По итогам состязаний участникам турнира администрация ИЦ-1 УФСИН России по Самарской области объявила благодарность. Осужденные получили возможность предоставления выезда за пределы исправительного центра, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области