Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году Неделя детской книги проходит под девизом «Читает семья – читает страна».
В библиотеках Самары проходит неделя детской книги
Посвящённая юбилею Юрия Гагарина и Дню космонавтики. На выставке «Путь к звёздам» посетителей ждёт настоящая интерактивная вселенная.
В Исторический парк Самары возвращается выставка «Путь к звёздам»
В Самарской области температура воздуха ночью -2, +3°С, днем 0, +5°С.
В Самаре 27 марта до +4°С. На дорогах местами гололедица, снежная каша
На ООО «БСГ» завершен пилотный проект по внедрению методик бережливого производства.
«Производительность труда»: нацпроект помог тольяттинской компании улучшить производство
Электронный документооборот сокращает расходы и трудозатраты, повышая удобство хранения и поиска необходимой информации.
Больше половины организаций Самарской области пользуются электронным документооборотом при работе с «ЭнергосбыТ Плюс»
Победитель в категории до 9 лет - спортсмен из Самары.
В Самарской области завершилось первенство России по шашкам
Состоится 6 выпуск серии тематических онлайн-лекториев.
«Добрые новости»: состоится лекция «Современное медиаобразование. Чем заинтересовать школьников?»
Найденные предметы были спрятаны ухищренным способом в кондитерском изделии «чак-чак». 
В СИЗО-2 УФСИН СО пресечена попытка доставки запрещенных предметов
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.78
0.17
EUR 100.37
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Итоги фестиваля «Театральное Приволжье» подведут в прямом эфире во Всемирный день театра
В субботу, 30 марта посетителей «Заварки» в Самаре ждет несколько событий
Samara Boat Show 2024 приглашает гостей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Исторический парк Самары возвращается выставка «Путь к звёздам»

26 марта 2024 16:44
79
Посвящённая юбилею Юрия Гагарина и Дню космонавтики. На выставке «Путь к звёздам» посетителей ждёт настоящая интерактивная вселенная.

Значение события 12 апреля 1961 года в судьбах нашей страны и мира трудно переоценить – с него началась эра пилотируемой космонавтики.

Отдельный раздел выставки посвящен зарождению космонавтики как науки и процессу ее развития, изучению принципов функционирования ракетных двигателей от теоретических работ Константина Циолковского до первых ракет Сергея Королёва.

В экспозиции рассказывается и о полётах в космос. Это информация о первых полетах живых существ, побывавших на околоземной орбите, до строительства современных орбитальных станций и планов покорения других планет. Есть информация и о нынешних достижениях российской космической отрасли и успехах наших зарубежных партнёров, о перспективах освоения космического пространства и ярких технологических новинках.

На выставке «Путь к звёздам» посетителей ждёт настоящая интерактивная вселенная, где на сенсорных столах можно раскрыть перед собой солнечную систему и, нажав на одну из планет, узнать её площадь, температуру, удалённость от Земли и много других интересных фактов. Здесь можно запустить ракету с одного из современных космодромов, расположенных в нашей стране и на постсоветском пространстве. Посетители смогут лично собрать ракету-носитель «Ангара 5М» и запустить ее в космос, повращать 3D модели ракет, узнавая при этом историю их создания.

Экспозицию можно будет посетить с 29 марта по 14 апреля. 6+

Запись на экскурсию по телефону: +7 (846)250-01-32, 250-01-52

 

Фото:   Исторический парк Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
26 марта 2024, 15:10
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта. Общество
133
А также усиление ветра, кратковременная метель, на дорогах местами гололедица, снежная каша.
26 марта 2024, 14:52
27 марта в Самарской области ожидается дождь и мокрый снег, гололед
А также усиление ветра, кратковременная метель, на дорогах местами гололедица, снежная каша. Экология
101
Джонсон родился в США, он провел на профессиональном ринге 60 поединков.
26 марта 2024, 14:25
Боксер Кевин Джонсон устроился на работу тренером в центр спортивной подготовки в Самаре
Джонсон родился в США, он провел на профессиональном ринге 60 поединков. Спорт
116
В центре внимания
Самарских сотрудников правоохранительных органов намерены наградить за предотвращение теракта.
26 марта 2024  15:10
Губернатор Самарской области поблагодарил ФСБ, МВД и Росгвардию за предотвращение теракта в регионе
158
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
26 марта 2024  13:06
В Самаре нашли перевозчика для автобуса №86
163
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
26 марта 2024  12:00
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
197
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
25 марта 2024  23:39
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
1186
Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
25 марта 2024  20:00
СМИ: Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
845
Весь список