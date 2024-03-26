В Исторический парк Самары возвращается выставка «Путь к звёздам»

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Значение события 12 апреля 1961 года в судьбах нашей страны и мира трудно переоценить – с него началась эра пилотируемой космонавтики.

Отдельный раздел выставки посвящен зарождению космонавтики как науки и процессу ее развития, изучению принципов функционирования ракетных двигателей от теоретических работ Константина Циолковского до первых ракет Сергея Королёва.



В экспозиции рассказывается и о полётах в космос. Это информация о первых полетах живых существ, побывавших на околоземной орбите, до строительства современных орбитальных станций и планов покорения других планет. Есть информация и о нынешних достижениях российской космической отрасли и успехах наших зарубежных партнёров, о перспективах освоения космического пространства и ярких технологических новинках.



На выставке «Путь к звёздам» посетителей ждёт настоящая интерактивная вселенная, где на сенсорных столах можно раскрыть перед собой солнечную систему и, нажав на одну из планет, узнать её площадь, температуру, удалённость от Земли и много других интересных фактов. Здесь можно запустить ракету с одного из современных космодромов, расположенных в нашей стране и на постсоветском пространстве. Посетители смогут лично собрать ракету-носитель «Ангара 5М» и запустить ее в космос, повращать 3D модели ракет, узнавая при этом историю их создания.



Экспозицию можно будет посетить с 29 марта по 14 апреля. 6+



Запись на экскурсию по телефону: +7 (846)250-01-32, 250-01-52

Фото: Исторический парк Самары