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В исправительных учреждениях УФСИН СО прошло празднование Пасхи

21 апреля 2025 15:13
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В этом году в учреждения привезли Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима.

В исправительных учреждениях УФСИН России по Самарской области прошло празднование Пасхи — одного из главных христианских праздников. Это событие стало днём духовного просвещения, радости и объединения осуждённых, сотрудников учреждений и представителей Русской православной церкви.

Мероприятия сопровождались богослужениями, молебнами и традиционным освящением пасхальных куличей. Особую значимость празднику придал тот факт, что куличи были изготовлены силами самих осуждённых в пекарнях учреждений.

В этом году в учреждения привезли Благодатный огонь, доставленный из Иерусалима. Его присутствие позволило осуждённым почувствовать особую связь с вековыми христианскими традициями и духовными истоками.
С несовершеннолетними, содержащимися в следственном изоляторе, проводились тематические беседы представителями Русской православной церкви. Священнослужители рассказывали ребятам о значении праздника, истории Пасхи и важности духовного роста.

Празднование сопровождалось звоном колоколов, тематическими играми и совместными чаепитиями. Все участники ощутили атмосферу радости, доверия и взаимопонимания между администрацией и осуждёнными.

Подобные события играют важную роль в процессе социальной адаптации заключённых. Они не только поддерживают связь с культурными и духовными традициями, но и дают осуждённым надежду на новую жизнь после отбытия наказания.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Мероприятия Самара

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