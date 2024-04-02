В ИК-3 УФСИН СО началась реализация проекта «Икона в местах заключения – окно в мир»

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Инициаторами проекта стали благотворительный фонд просвещения «Вера» и онлайн-школа иконописи «Русская Иконописная Школа». В храме учреждения иерей Виктор Мартовой, окормляющий верующих, совершил молебен и благословил начало благого дела. Член правления фонда Константин Бобылев передал непосредственному участнику проекта, осужденному Евгению Шумрукову необходимые материалы и оборудование, сообщает прессс-служба УФСИН СО.

К слову, осужденный является победителем регионального этапа Всероссийского конкурса православной иконописи «Канон» 2023 года.

В течение трех месяцев Евгений под руководством консультантов онлайн-школы должен пройти курс дистанционного обучения иконописи. Курс содержит такие дисциплины, как нравственное богословие, история иконописи, литургика, церковное искусство и другие. Лекции читают преподаватели Самарской духовной семинарии и известные иконописцы.

Итогом курса станет написанный Евгением канонический образ Казанской иконы Божией Матери. В случае успешного прохождения первого этапа обучение будет продолжено.

— Участие в подобных мероприятиях раскрывает душу человека, — отмечает помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский. — По работам можно увидеть расположение человека к окружающему его миру. Работая над картиной или иконой, он остаётся наедине с самим собой, размышляя, анализируя, подводя итог определенному периоду своей жизни, чего так не хватает в современном мире.

Фото: прессс-служба УФСИН СО