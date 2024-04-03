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В ИК-28 УФСИН СО прошел День единения народов

3 апреля 2024 15:27
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2 апреля 1996 года был подписан договор о создании сообщества Беларуси и России.

2 апреля 1996 года был подписан договор о создании сообщества Беларуси и России. С тех пор эта дата является знаковой для нашей страны и знаменуется Днем единения народов. Этот праздник символизирует общность исторической судьбы наших государств и многовековое братство народов. 

Исправительное учреждение ИК-28 не осталось в стороне от государственного праздника. В честь торжества был организован праздничный концерт. Осужденные организовали танцевальный флешмоб, который ярко продемонстрировал единство народов и взаимную поддержку. На празднике прозвучали стихи о мире, дружбе и братстве. 

В завершении торжественной программы с поздравительной речью выступил начальник ИК-28 УФСИН России по Самарской области майор внутренней службы Владимир Соколов. Он отметил, что мы должны быть единым народом и тогда будет мир во всем мире. Подобные культурные мероприятия особенно важны для нашего учреждения, поскольку они помогают осужденным расширить свое мировоззрение, сформировать положительные интересы и установки, связанные с проведением досуга, укрепить здоровье, а также же развить навыки социальной адаптации. Все это поможет осужденным в дальнейшем с достоинством жить и трудиться в нашей стране, не нарушая закон, сообщает  пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области

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