В ИК-26 УФСИН СО введен в действие новый рентгенодиагностический аппарат

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Аппарат поступил в исправительное учреждение в рамках исполнения государственного контракта на поставку медицинского оборудования и предназначенного для проведения флюорографического обследования осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН СО.



Аппарат установлен в предварительно подготовленный в соответствии с требованиями технических регламентов рентгенодиагностический кабинет, расположенный на территории режимной зоны колонии



- Использование в повседневной деятельности современного рентгенодиагностического оборудования, - говорит врио начальника МСЧ-63 ФСИН России подполковник внутренней службы Наталья Данилова, - позволяет медицинским работникам беспрепятственно и своевременно проводить обследования, выявлять заболевания и назначать необходимое лечение на ранних стадиях их развития, обеспечивать противоэпидемическое благополучие и предотвращать риск развития тяжелых форм заболеваний, что в конечном итоге благоприятно сказывается на эпидемиологической обстановке, уровне заболеваемости и качестве жизни самих осужденных.

Фото: пресс-служба УФСИН СО