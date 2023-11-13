В ИК-15 УФСИН СО регулярно проводятся спортивные соревнования среди осужденных женщин

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Руководство исправительного учреждения организовало спортивные состязания, посвященные Дню народного единства. Участников соревнования поздравил начальника ИК-15 полковник внутренней службы Руслан Норин. Он пожелал женщинам спортивных успехов.

Соревнования проходили в несколько этапов. В первый день участницы сразились в настольный теннис.

Во второй день соревнований входили такие дисциплины как тяжелая атлетика, гиревой спорт, гимнастика, стойка в планке на время, армрестлинг и другие.

В третий день соревнований участницы показали себя в беге на 60 и 100 метров. В состязании приняли участие 16 женщин.

Спортсменки неплохо были подготовлены и достойно прошли испытания. От администрации учреждения победителям были вручены дипломы и грамоты.

– Участие в спортивных соревнованиях дает возможность, отбывающим наказание, направить свою активность в нужное русло, – сказал полковник внутренней службы Руслан Норин, – культурно-массовые и спортивные мероприятия, корректируют в позитивную сторону поведение осужденных женщин, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО