В губернии стартовал цикл встреч с будущими участниками Всемирного фестиваля молодёжи - 2024

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В молодежном многофункциональном центре началась образовательная программа для участников самарской делегации Всемирного фестиваля молодёжи. Во время первой встречи гости познакомились с руководителями делегации и координаторами групп – атташе, а также прошли тренинги «Как сделать фестиваль эффективным» и «Коммуникации и первое впечатление».

«Каждый из участников прошёл большой путь, чтобы стать частью самарской делегации, и теперь наша общая задача – достойно представить наш регион на одном из самых масштабных международных молодёжных событий этого года. Для участников мы подготовили тренинги и лекции по краеведению, английскому языку, международным отношениям. Уверены, что такая насыщенная подготовка позволит ребятам комфортно чувствовать себя на Фестивале и получить максимум эмоций от участия», – рассказала руководитель самарской делегации ВФМ-2024 Екатерина Снигирь.

Всего планируется провести 6 подобных встреч по разным направлениям. Среди спикеров, которые встретятся с участниками самарской делегации, руководители органов власти, преподаватели самарских вузов, тренеры неформального образования. Каждая встреча предусматривает проведение мастер-классов и тренингов, посвященных позиционированию Самарской области на Фестивале. Также отдельное внимание уделяется программе «Культурное шефство»: на Фестивале делегация региона будет работать с участниками из Сербии.

Всего во Всемирном фестивале молодёжи – 2024 примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и др., включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

Фото предоставлено Информационным молодежным центром