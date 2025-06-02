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В губернии отметили Всемирный день велосипедиста

2 июня 2025 18:36
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128 начинающих и опытных спортсменов-велосипедистов вышли на старт. Маршруты для участников разного уровня подготовки пролегали по территории Волжского района.

В Самарской области отметили Всемирный день велосипедиста - 31 мая. В этом году мероприятие впервые проходило в новом формате массовой велосипедной гонки. Планируется, что в будущем мероприятие достигнет масштабов «Кросса нации» и «Лыжни России».

128 начинающих и опытных спортсменов-велосипедистов вышли на старт. Маршруты для участников разного уровня подготовки пролегали по территории Волжского района.

Проведение массовых мероприятий по велоспорту активно способствует вовлечению населения в занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

 

Фото:   Федерация велосипедного спорта Самарской области, ГАУ СШОР №7 им. В.П.Петрова

Теги: Самара

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